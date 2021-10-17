الأحد 17 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مخبز في بكين يطرح تحديًا لصنع الحلوى مستوحاه من «لعبة الحبار»

صنع الحلوى لعبة الحبار
صنع الحلوى لعبة الحبار

طرح مخبز في بكين تحديا لصنع الحلويات معتمدا على فكرة مسلسل (سكويد جيم) "لعبة الحبار" في متجره مع سعيه للاستفادة من الشعبية الهائلة للمسلسل الكوري الجنوبي الذي تعرضه إحدى المنصات الإلكترونية.

ويمكن للزبائن التظاهر بأنهم إحدى شخصيات المسلسل بالمشاركة في تحدٍ صنع الحلوى مقابل 58 يوانًا (تسعة دولارات) من خلال محاولة تحويل مزيج من السكر وصودا الخبز إلى بسكويت جميل الشكل.

ولا توجد جائزة للنجاح ولا عقوبة للفشل على عكس المسلسل التلفزيوني حيث يحصل الفائزون على جوائز نقدية ضخمة ويُعاقب الخاسرون بالموت.

وقالت هاو جينغ من أشد المعجبين بالمسلسل إن "زبائننا هم في الأساس من الشبان الذين يمثلون عددًا كبيرًا من المحبين بهذا المسلسل".

ويختار المشاركون في التحدي الذي يستغرق نحو عشر دقائق أشكالًا من قوالب بسكويت معدنية، ويذيبون السكر، ويضيفون صودا الخبز، ثم يحولون الخليط إلى أشكال. 

وتعد المرحلة الأخيرة صعبة لأن الخليط يتماسك بسرعة ويصبح هشا وعرضة للتشقق.

وفي المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيًا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار)، ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه في سبتمبر.
 

بكين مسلسل لعبة الحبار لعبة الحبار صنع الحلوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

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