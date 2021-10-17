كوريا الجنوبية تسجل 1420 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1420 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 342 ألفا و 396 حالة.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة .2660



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح لأكثر بقليل من39ر40 مليون شخص، أو نحو 78.7% من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة.



وحصل نحو 33.17 مليون شخص، أو 64.6 % من السكان، على تطعيم كامل، من جرعتين، وفقا لمركز مكافحة الأمراض.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.