CNN: أزمة الاقتصاد العالمي ستستمر حتى عام 2022

نشر موقع CNN الأمريكي تقريرًا اليوم السبت، بعنوان "لم تنته بعد مخلفات الاقتصاد العالمي لعام 2020"، تناول أنباء سيئة حول أزمة الاقتصاد العالمي التي ظهرت قبل أسابيع، والتي لا تزال كما يبدو بدون حل واضح، وازدادت تعقيدًا، بسبب الأزمتين التي تمر بها الصين والولايات المتحدة كل على حدة، بالتزامن مع أزمة الطاقة التي بها أوروبا.

قال التقرير أنه على الرغم من الأخبار السعيدة عن توافر "لقاحات كوفيد 19"، وهو ما بعث آمال وتفاؤل حول انتعاش الاقتصاد إلا "أننا لسنا قريبين من الغابة بعد" بحسب وصف الـ CNN. وهو ما يعني أن الاقتصاد العالمي في أزمة كما يبدو لن يخرج منها قريبًا.

أشار التقرير إلى أن هناك أزمة عالمية مركبة، فأوروبا وآسيا تواجها نقصًا محتملًا في الطاقة، حيث تحتل أزمة ارتفاع أسعار الطاقة جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.

كان القادة الاوربيون قد دعوا إلى مزيد من الاستقلال في مجال الطاقة - نظرًا لأن ما يقرب من 90 ٪ من إمدادات الكتلة من الطاقة مستوردة، مع كون روسيا أحد المصادر الرئيسية للواردات إلى جانب النرويج، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية .

أزمة في الولايات المتحدة حتى ديسمبر المقبل

أما في الولايات المتحدة، فلا يزال "الجمود الحزبي" الذي تعاني منه الحكومة الأمريكية بشأن سقف الديون بعيدًا عن الحل، كان الرئيس بايدن قد وقع أمس الجمعة على تعليق سقف الديون قصيرة الأجل، لتفادي تخلف وشيك عن سداد ديون الولايات المتحدة. لكن وزارة الخزانة تقول إن الصفقة لن تنته قبل 3 ديسمبر المقبل.

قال مايك أورورك، كبير استراتيجيي السوق في شركة جونز تريدينج: "هناك قدر كبير من عدم اليقين الآن، كما كان في مارس 2020 حيث كان الوباء يتفشى، والفرق الوحيد، كما يقول، هو أن المستثمرين الآن يسبحون في الأموال السهلة التي سمحت لهم بتجاهل العناوين القاتمة".

تصريح "أوروك" يشير إلى أن سوق المال لا يشعر بالأزمة الضخمة بسبب أن الحكومة الأمريكية تطبع الدولارات وهو ما قد يسبب تضخم قريباً، كما يتوقع غالبية المديرين التنفيذيين الماليين أن تستمر الأزمة حتى عام 2022 ، إن لم يكن لاحقًا، وفقًا لمسح نشرته جامعة ديوك يوم الخميس الماضي.

ارتفاع الأسعار

أضاف التقرير إلى أن مسألة ارتفاع الأسعار العالمية أصبحت حتمية، رغم أن المصرفيين المركزيين والاقتصاديين يصفون ارتفاع الأسعار بأنه "مؤقت، إلا أن دخول الشتاء، مع حقيقة أن العالم يواجه نقصاً نقصًا حادًا في الطاقة، سيكون له تداعيات أكبر، على الأزمة والأسعار.

كانت الأسعار قد ارتفعت بشكل أكثر دراماتيكية في أوروبا، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 200٪ مقارنة بمتوسط ​​2019، وفقًا للمفوضية الأوروبية، كما ارتفعت أسعار الفحم في الصين إلى مستويات قياسية وبدأ بالفعل انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على الطاقة.