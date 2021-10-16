السبت 16 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل وإصابة 3 شرطيين إثر حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن الأمريكية

إطلاق نار
إطلاق نار

لقي شرطي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، جراء حادث إطلاق نار بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقالت شرطة مدينة هيوستن - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم السبت - إنه جرى نصب كمين لأفراد الشرطة وتم إطلاق النار عليهم من الخلف خلال أداء عملهم، مضيفة أن هناك شخصا معنيا بالواقعة رهن الاحتجاز، غير أنه من غير الواضح - حتى الآن - ما إذا كان هو من أطلق الرصاص من عدمه.

وأوضحت أن الحادث وقع عندما سمع أفراد الشرطة شيئًا يحدث في موقف سيارات خارج إحدى الحانات، فتوجهوا إلى الموقع ليتعرضوا إلى كمين ويُطلق عليهم النار.

ويعتقد المسئولون أن ضباط الشرطة كانوا يحاولون إلقاء القبض على مشتبه به في عملية سطو محتملة عندما خرج عليهم شخص من خلف سيارة حاملا بندقية وبدأ إطلاق النار عليهم.

واشنطن مدينة هيوستن الأمريكية هيوستن الأمريكية مدينة هيوستن إطلاق نار الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

«اغتصاب الطفولة».. الباز يهاجم مسئولى الأزهر بسبب «يونيفورم» الطالبات الصغيرات

النيابة العامة تفجر مفاجأة فى واقعة «ميكروباص الساحل»

تشمل 5 قيادات.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء شركات التعدين

انخفاض فى درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

أول تعليق من موسيمانى بعد تعثر الأهلى أمام بطل النيجر

إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

أوراق مجهولة.. نصر أكتوبر فى شعر العامية

د.أحمد الخميسى

نوبل بين محفوظ وأيتماتوف

ماجد حبته

تاريخ مختصر للأزمة اللبنانية

ماجدة الجندى

أحلام لا تنتهى

مؤمن المحمدي

ملوخيتنا ملوخيتنا

علي سعدة

هيباتيا.. والجمهورية الجديدة

د. منى حلمى

أنعيها وكأننى أنعى نفسى

ماجد حبته

أيها العالم الجميل.. أين أنت؟

صور

دوري أبطال إفريقيا.. مباراة تعادل الأهلي والحرس الوطني

جلسة عرض مشاريع سينمائية بواسطة جيميني إفريقيا

فرح محمد مجدى قفشة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: صمت المجتمع الدولي على الاستيطان يُشكك في تمسكه بحل الدولتين

وسط وقوع إصابات.. مستوطنون يهاجمون منازل الفلسطينين جنوب نابلس

فلسطين: إقامة محطة الحافلات الاستيطاني جنوب نابلس يهدف لتقطيع أوصال الضفة