«على الهامش».. بداية قوية للحكاية الجديدة من «إلا أنا»

بدأت اليوم حكاية جديدة من مسلسل «إلا أنا» وهي حكاية «على الهامش» ويشارك في بطولتها عدد كبير من نجوم الفن والفنانين الشباب، حيث بدأت الحلقة الأولى بأحداث قوية ترصدها «الدستور» في التقرير التالي:

بدأت الحلقة الأولى من المسلسل بالتعريف الخاص بالشخصيات، حيث ظهرت الفنانة نرمين الفقي كونها زوجة الفنان صبري فواز الذي يقدم شخصية “رفعت” رجل الاعمال ولديه ابن وابنتان هما الشخصيات التي يقدمهما الفنان محمود عمرو ياسين والفنانة هايدي رفعت وفنانة شابة أخرى.

وبدأت الحلقة بعيد ميلاد ابنة “رفعت” ومن بعدها بدأ الشك يلتف حول “ياسمين” الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي، حول خيانة زوجها الفنان “صبري فواز”، حيث قام بافتعال أحد الأزمات في غرفة النوم بينهما، من أجل أن يخرج في ساحة الفيلا ويتحدث في الهاتف.

وشعرت نرمين الفقي ضمن أحداث الحلقة أن زوجها يخونها وهو ما دفعها لأن تواجهه وانتظرت حتى تواجده في حمام الغرفة الخاصة بهم لتمسك بهاتفه المحمول إلى أن كشف محاولتها، ليحدث بنيهما شجار أدي إلى دفعها وتعرضها للاصطدام بالرأس وعلى إثره نقلت للمستشفى.

وظهرت في الحلقة عدد كبير من الشخصيات، حيث تقدم الفنانة جيهان خليل شخصية صديقة الفنانة نرمين الفقي، بينما ظهر أخرون في المسلسل وستكشف عن شخصياتهم الحلقات المقبلة.