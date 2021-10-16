السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إجراء انتخابات ليبيا بتوافق جميع الأطراف المعنية

عبد الله اللافي ومسوؤلي
عبد الله اللافي ومسوؤلي البعثة الأممية الى ليبيا

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، اليوم السبت، الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، "ريزدون زينينغا"؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لاسيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

 

وأكد عبد الله اللافي ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، التي ستريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسيا، واقتصادياً، وأمنياً، واجتماعياً، حسب بيان للمجلس الرئاسي.

 

وأشاد عبد الله اللافي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، بما حققته اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" من نجاحات، لاسيما إيقاف الاقتتال، وفتح الطريق الساحلي، وتبادل المحتجزين من الطرفين، بالإضافة للتوافق الذي جرى في جنيف الاسبوع الماضي، في ملف المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا.

 

كما أوضح أن الأسابيع المقبلة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

 

من جهته أكد "ريزدون زينينغا"، حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيداً  بدور المجلس الرئاسي الليبي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين.

المجلس الرئاسى الليبى عبد الله اللافي الامم المتحدة ليبيا ريزدون زينينغا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

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وائل لطفي

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