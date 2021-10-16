إبتسام أمام محكمة الأسرة: «اتجوز عليا أرملة وقالي عايز أخد ثواب»

تقدمت سيدة ثلاثينية لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى قضائية تطالب فيها بخلع زوجها تحمل رقم “١٠٢ ”لسنة ٢٠٢١ ، وذلك بعد زواجه من أرملة صديقة وعندما واجهته برر بأنه بيأخذ ثواب الزواج منها وتربية أيتامها.

وقالت ابتسام.م فى دعواها: أعمل مدرسة بإحدى المدارس الخاصة القريبة من محل إقامتى ، ولدى منه طفلين “ولد وبنت ”، فمنذ زواجى منه وأنا أتحمل معه كل مصاعب وشقاء الحياة لنربي أبنائنا فى مستوى إجتماعى عالى ونحقق لهم كل متطالباتهم .

فبأول زواجى منه تزوجنا بشقة بعقد إيجار جديد ، وبعد 3 سنوات تقريبا ، تمكنا من جمع مبلغ مالى وقمنا بشراء قطعة ارض بالتقسيط ، وبنينا عليها منزل ، وقمت بييع مصوغاتى لتجهيز الطابق الأول ، وبالفعل عشنا بها سنوات حتى تمكنا من سداد ديوننا،و قمنا بتجهيز شقة بالطابق الثانى ، وفور انتقالى للسكن بالطابق الثانى ،وانقبلت حياتنا رأسا على عقب من مشاجرات مستمرة منه وإهمال تام تجاهى وتجاه أطفالى ، وبرغم ذلك لم أشتكى لأحد ولم أترك بيتى وتحملته .

واستكملت الزوجة :ازداد الأمر سوء بيننا بعد وفاه صديقة المقرب ، فأصبح يغيب عن المنزل بالأيام ، مبررا سوء حالته النفسية ، وبعد خمس شهور فقط من وفاه صديقه تفاجئت بزواجه من أرملة صديقة ، ووضعنى أمام الأمر الواقع وأخبرنى بأن نيته فى الزواج منها لينال ثواب تربية الأيتام ، وطلب منى تنظيف الطابق الأول ، ووضع الأغراض الموجودة به أعلى المنزل ، فلم أتمالك أعصابي مما سمعته منه، وتشاجرت معه واصطحبت أطفالى وتوجهت لمنزل والدى، على أمل بأن يتراجع عن قراره، لكنه أحضرها لمنزلى وبدأ فى تربية أطفالها بالفعل، ولم يسأل عن أطفاله منذ 4 شهور تقريبًا، وتدخل الكثير من الأهالى للإصلاح بيننا، لكنه رفض تنفيذ شرطى للرجوع له فى إخراجها من بيتى، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع عدة دعاوى قضائية ضد.