السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

في اليوم العالمي.. ما الأمراض الناتجة عن سوء التغذية؟

سوء التغذية
سوء التغذية

يشير سوء التغذية إلى الحصول على القليل جدًا أو الكثير جدًا من بعض العناصر الغذائية، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل  توقف النمو ومشاكل في العين ومرض السكري وأمراض القلب.

ويؤثر سوء التغذية على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم ويؤدي للإصابة بأنواع معينة من سوء التغذية اعتمادًا على بيئتهم ونمط حياتهم ومواردهم.

وينتج نقص التغذية عادةً عن عدم الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، وفقا لموقع health.

أعراض سوء التغذية

فقدان الوزن
فقدان كتلة الدهون والعضلات
خدود جوفاء وعيون غائرة
انتفاخ المعدة
جفاف الشعر والجلد
تأخر التئام الجروح
تعب
صعوبة في التركيز
التهيج
الاكتئاب والقلق
قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص التغذية من واحد أو أكثر من هذه الأعراض و بعض أنواع نقص التغذية لها آثار مميزة

الأمراض الناتجة عن سوء التغذية

كواشيوركور :  وهو نقص حاد في البروتين ، يسبب احتباس السوائل.

البطن البارز:  تؤدي الحالة التي تنتج عن نقص حاد في السعرات الحرارية ، إلى الهزال وفقدان كبير للدهون والعضلات ( 5 ).

يمكن أن يؤدي نقص التغذية أيضًا إلى نقص المغذيات الدقيقة، و تشمل بعض أوجه القصور الأكثر شيوعًا وأعراضها

نقص فيتامين أ:  ويتسبب في إصابة  جفاف العين ، العمى الليلي.


الزنك: نقصه يؤدي إلي  فقدان الشهية ، توقف النمو ، تأخر التئام الجروح ، تساقط الشعر ، الإسهال.


نقص الحديد: خلل في وظائف المخ ، مشاكل في تنظيم درجة حرارة الجسم ، مشاكل في المعدة
نقص اليود: تضخم الغدد الدرقية وانخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية ، ومشاكل النمو والتنمية

 

إحصائيات عن سوء التغذية 


نظرًا لأن نقص التغذية يؤدي إلى مشاكل جسدية ومشاكل صحية خطيرة ، فقد يزيد من خطر الوفاة.

و تشير التقديرات إلى أن التقزم والهزال ونقص الزنك وفيتامين أ ساهم في ما يصل إلى 45٪ من جميع وفيات الأطفال في عام 2011

تقييم سوء التغذية


يتم تقييم أعراض سوء التغذية عن طريق مؤشر كتلة الجسم (BMI) ، واختبارات الدم لمعرفة حالة المغذيات الدقيقة والاختبارات البدنية.

 

إذا كان لديك تاريخ من فقدان الوزن وأعراض أخرى مرتبطة بنقص التغذية ، فقد يطلب طبيبك اختبارات إضافية لتحديد نقص المغذيات الدقيقة.

الأمراض الناتجة عن سوء التغذية سوء التغذية الانيميا نقص الحديد نقص الكالسيوم نقص التغذية نقص اليود

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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