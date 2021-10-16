السبت 16 أكتوبر 2021
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«قُبلة وإطلالات جذابة».. محمد فراج وبسنت شوقى يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة 2021

بسنت شوقي ومحمد فراج
بسنت شوقي ومحمد فراج

خطف الفنان محمد فراج والنجمة بسنت شوقي الأنظار، بإطلالاتهما الصيفية المميزة، من حفل "كونكريت"، الذي يقام على هامش مهرجان الجونة 2021 السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

 

إطلالة بسنت شوقي في مهرجان الجونة 2021

 

تألقت النجمة بسنت شوقي، بفستان وردي اللون، زاهي، بدون أكمام، وجعلت شعرها منسدلُا على أكتافها، ومن الناحية الجمالية لم تتكلف في وضع المكياج، فاكتفت بوضع حمرة الشفاة الوردية، وحمرة الخدود.

 

إطلالة محمد فراج في مهرجان الجونة 2021

 

واختار محمد فراج الظهور بقميص أسود اللون، ونسق معه بنطال بنفس اللون، ونسق مع إطلالته حزام أنيق.

 

قبلة محمد فراج وبسنت شوقي

 

وقد التقطت عدسات المصورين، لقطة عفوية بين الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، وهي تقبله  على "الريد كاربت" خلال فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2021 في دورته الخامسة.

 

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وكانت بسنت شوقي ترتدي فستانا أسود اللون، طويلا، بدون أكمام، جاء الفستان لامعا، ورفعت شعرها لأعلى، فيما ارتدى النجم محمد فراج بدلة أنيقة، سوداء اللون، ذات رابطة عنق بنفس لون البدلة، ونسق معها قميصا أبيص اللون.

 

مهرجان الجونة 2021

 

انطلق مهرجان الجونة 2021 السينمائي، في دورته الخامسة، ليلة الخميس الماضي، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما، أبرزهم النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، منى زكي، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، أحمد داوود وزوجته علا رشدب، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وغيرهم.

وشهد حفل الافتتاح، عددًا من المفاجآت، أبرزها ظهور الفنان محمد رمضان، على مسرح الحفل، حيث قدم أغنية حفل الافتتاح لأول مرة، كما يواصل البروفات حاليًا بمشاركة مخرج الأغنية حسام الحسيني، وسيُقدمها بمُشاركة مُطرب عربي، وأيضا تكريم الفنان أحمد السقا عن أعماله الفنية.

ليلى علوي الفنان محمد رمضان محمد فراج مهرجان الجونة السينمائي 2021 الفنانة بسنت شوقي مهرجان الجونة 2021

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«قُبلة وإطلالات جذابة».. محمد فراج وبسنت شوقى يخطفان الأنظار في مهرجان الجونة 2021

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