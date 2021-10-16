السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تعدل تركيب قطارات بعربات «تحيا مصر»

عربات تحيا مصر
عربات تحيا مصر

أعلنت هيئة السكة الحديد عن استبدال عربات الركاب القديمة بالقطارات بعربات جديدة، في ظل التحديث المستمر الذى تنتهجه الهيئة بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في المشروعات التي تنفذها الهيئة خلال الآونة الحالية والتي منها تحديث وتطوير أسطول العربات.

وأوضحت الهيئةأنها قررت اعتبارا من يوم 17-10-2021 تعديل تركيب بعض القطارات بخط “البصيلي-القصابي” والعكس بعربات محسنة تحيا مصر، كما تقرر قيام القطارات بتركيب 6 عربات.


 زالقطارات التي سيتم تعديل تركيبها تحمل أرقام:

4201/4204/4205/4206/4207/4208/4209/4210، حيث تقوم هذه القطارات وفقاً لجدولها الحالي.

 

السكة الحديد اليوم مواعيد قطارات تعديل

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