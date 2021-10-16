السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تدعم برنامج الغذاء العالمي لمواجهة الأزمة فى أفغانستان

الخارجية النمساوية
الخارجية النمساوية

أعلنت النمسا اليوم السبت، دعمها الشديد لبرنامج الغذاء العالمي في جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية في أفغانستان.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للغذاء - إن النمسا تدعو المجتمع الدولي للتعاون في جهود مكافحة الجوع والفقر المدقع على مستوى العالم.
وأشار البيان إلى أهمية تحقيق الاستدامة وتوفير المستقبل الآمن في احتياجات الغذاء لكل إنسان حول العالم، لافتة إلى أهمية زيادة مساهمة كل الدول فى هذه القضية وتقديم المساعدات لبعضها البعض.

وفي سياق آخر.. أكدت نائبة رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، أليسون دافيديان، أن المساواة بين الجنسين أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستقبلية والسلام الدائم وخلق اقتصاد نابض بالحياة في أفغانستان.

وانتقدت دافيديان، حسبما أفادت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم السبت - حكومة تصريف الأعمال المكونة من رجال لطالبان وإلغاء وزارة المرأة وعدم السماح بالعمل والخروج من المنازل دون والدهم في بعض المحافظات.

وطالبت المسئولة الأممية، بضرورة الاستماع إلى المرأة الأفغانية، مشيرة إلى أن الهيئة ستظل ملتزمة ليس فقط بالدفاع عن حقوق المرأة والتي يتم التحدث عنها ولكن أيضًا يجب الاستماع إليها بشكل مباشر.

وأعربت نائبة رئيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، عن قلقها إزاء الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق في أفغانستان وأن نصف السكان بحاجة إلى المساعدة ولا يعرف ثلثا الناس من أين تأتي وجبتهم التالية.

وأضافت دافيديان، أن الطريقة الوحيدة للتغلب على الوضع الحالي في أفغانستان هي من خلال المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مجالات المجتمع.

وفي سياق متصل،  أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، مارتن جريفيث الموجود في أفغانستان، التزام المجتمع الإنساني بتقديم المساعدة الإنسانية المحايدة والمستقلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين، ودور المرأة الحاسم في أفغانستان.

أفغانستان النمسا فيينا الغذاء العالمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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