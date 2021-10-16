السجن 5 سنوات لعامل أحدث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد اتهامه بالتسبب في أحداث عاهة مستديمة لشخص بسبب خلافات، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربينى، وأحمد ماهر الجندي، وسكرتير الجنايات فايز القطعاني.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 34344 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بقيام المتهم بالدولوف إلى منزل المجني عليه وإصابته بسكين بمحل سكنه دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، أنه خلال تواجد المجني عليه خ.س.ع، بمسكنه حضر المتهم ص.ف.ح، عامل، وآخرين للسؤال عن والده، فأجبتهم والدته بعد تواجده فتعدى عليه المتهم بالسباب والشتم فتوجه إليه المجني عليه لمنعه التعدى على والدته وكانت بحوزته سلاح أبيض سكين، فتلقي الضربة علي يده اليسري، فتسببت لها بعاهة مستديمة بنسبة 9%، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، بمعاقبة موظفة بشركة الحاويات بالسجن لمدة 6 أشهر، بعد اتهامها بالتسبب في عاهة مستديمة لطليقها عقب التعدي عليه بالضرب، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.

وترجع أحداث القضية رقم 417 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطار، من ضباط ميناء الإسكندرية يفيد بإصابة موظف عقب خروجه من العمل بعد أن قامت المتهمة بالاصطدام به دخل محل عملة دائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث الميناء، أنه عقب خروج المجني عليه ع.ع.م، موظف بشركة الحاويات والمتهمة ع.م.م، موظفة بشركة الحاويات من محل عملهما، حدثت بينهما مشادة توصلت إلى التراشق بالألفاظ، وقام المتواجدين بالتدخل لإنهاء الشجار وذلك لوجود علاقة سابقة بين المتهمه والمجني عليه زوجته سابقا، فتوجه إلى سيارته وعقب ذلك قامت بالاصطدام بالمجني عليه في قدمه اليسرى، مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 5% وتحرر محضر بالواقعة وعرضه على النيابة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.