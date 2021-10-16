السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخص عاكس فتاة داخل المترو

ضبط شخص
ضبط شخص

تعرضت فتاة للمعاكسة داخل مترو الأنفاق من جانب أحد الأشخاص، وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، من تحديد هوية المتهم، وإلقاء القبض عليه، وبحوزته كمية من المواد المخدرة.

تلقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقطاع الأمن الاقتصادي، بلاغًا من إحدى الفتيات، بأنه حال استقلالها إحدى قطارات مترو الأنفاق، وأثناء تواجدها بإحدى عربات المترو، قام أحد الأشخاص «مجهول» بمعاكستها والإتيان بإيحاءات خارجة تخدش الحياء، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكب الواقعة «مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، له معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقطاع الأمن الاقتصادي، تم ضبطه حال تواجده بإحدى محطات مترو الأنفاق، وبحيازته كمية من مخدر البودر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والمواد المخدرة بقصد التعاطي. 

مترو الأنفاق قسم شرطة تحرش الأجهزة الأمنية البحث الجنائي شرطة النقل والمواصلات التحرش بفتاة المواد المخدرة

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