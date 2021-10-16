السبت 16 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«حماة الوطن»: الرئيس السيسي كشف حجم التحديات.. وطفرة بملف الإسكان

السيسي
السيسي

ثمن الدكتور حامد عبد اللطيف الهدهد، الفقيه القانوني، أمين اللجان النوعية بحزب حماة، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والتي أدلى بها خلال افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن هذه التصريحات كشفت حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ملف العشوائيات وبناء مساكن آدمية بديلة للمواطنين.

 وأضاف «الهدهد» في تصريحات له، أن ما فعلته الدولة في ملف العشوائيات وتوفير شقق سكنية بديلة للمواطنين التي كانت تسكن في المناطق العشوائية لمدة عقود، يعد إنجازا حقيقيا، مشيرا إلى أن الدولة قررت  التخلص من المناطق العشوائيات أيا كانت التحديات ورغم الظروف الاقتصادية التي  تمر بها الدولة المصرية وأصبح هناك عشرات المدن الجديدة التي تليق بالمواطنين وتوفر لهم حياة كريمة.   

وأشاد "أمين اللجان النوعية بحزب حماة"، برؤية الدولة في توفير مجمعات سكنية متكاملة وليست فقط شقق سكنية، حيث يوجد مصانع ومشروعات صغيرة في معظم الأحياء التي تم بناؤها توفر فرص عمل للأهالي بجانب المدارس ومراكز الشباب كما هو الحال في حي الأسمرات، لافتا إلى أن المسئولين في السابق كانت تتعامل مع ملف العشوائيات على استحياء أو بقرارات مسكنة إلى أن جاء الرئيس السيسي وقرر التعامل معها بحلول جذرية. 

وكان الرئيس السيسي قد أكد أن الدولة المصرية تخطط لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المحافظات، لمواجهة البناء غير المخطط، مضيفا: "خلى بالكم الـ 500 ألف وحدة سكنية بكام؟، الوحدة بـ 500 ألف جنيه يعنى كام، يعنى 250 مليار جنيه، ولما نعمل مليون وحدة يعنى 500 مليار جنيه والموضوع مش اقتصادى خالص".

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر. 

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