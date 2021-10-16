كيف يمكن للوالدين دعم أطفالهم عند بدء الدراسة الثانوية؟

بدأ العام الدراسي الجديد وبدأت معه تحدياته الكثيرة، فيمكن أن يكون وقتًا شاقًا وصعبًا لدي البعض، خاصة لدى طلاب مرحلة الثانوية العامة، خاصة في السنة الأولي التي يجب مراعاتها عند الأبناء، ووفقا لموقع bonobology، نرصد نصائح للآباء للمساعدة في تخفيف مخاوف أطفالهم بشأن بدء المدرسة الثانوية.

أفضل مهارات لطلاب المدارس الثانوية

قم بزيارة المدرسة

في المراحل الأولى لتعليم طفلك اعتد بعمل زيارات مدرسية منذ المرحلة الأولي للأطفال، لكن المدرسة الثانوية لا تختلف، احضر أي بداية من العام، وستجدها فرص للقيام بجولة في الحرم الجامعي ومقابلة المعلمين في وقت مبكر.

علمهم التنظيم وإدارة الوقت

إذا كان طفلك يعاني من صعوبة التنظيم وإدارة الوقت، فقد حان الوقت لمساعدته على فهم ذلك، المدرسة الثانوية مليئة بالأنشطة والأحداث التي يمكن أن تعزز العمل المدرسي، لكنها تشتت انتباهه أيضًا، وإذا كان طفلك يشارك في الأنشطة اللامنهجية فيجب أن يتعلم كيفية إدارة وقته بشكل صحيح ، حتى لا يصبح مرهقًا وعقليًا أو جسديًا.

اكتشف النوادي والرياضة

خذ وقتك في مراجعة الأنشطة المتاحة مع طفلك، وعلى سبيل المثال، إذا كان ابنك بالفعل يحب في الموسيقى أو الرياضة أو الدراما، فهل يرغب في مواصلة هذه الأنشطة؟ ربما ستوفر المدرسة الثانوية بعض الفرص الجديدة التي لم تكن تمتلكها المدرسة المتوسطة ، مثل فريق الجولف أو النادي الفرنسي.

الحفاظ على جدول النوم

ربما تتذكر جداول النوم عندما كان طفلك رضيعًا أو طفلًا صغيرًا ، ولكن غالبًا ما يحتاجها المراهقون أيضًا، الحقيقة المؤسفة في معظم المدارس الأمريكية هي أن أوقات بدء الدراسة الثانوية لا تدعم إيقاعات النوم الطبيعية للمراهق، عندما يبلغ الأطفال سن البلوغ، يتغير إيقاع نومهم البيولوجي، ويستفيد معظم الطلاب من وقت بدء متأخرًا نحو التاسعة صباحًا.

على الرغم من أنك ربما لا تستطيع تغيير وقت المدرسة لطفلك، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها لضمان حصوله على قسط كافٍ من النوم.

تحدث عن المدرسة

افتح المجال للمناقشات حول شكل المدرسة الثانوية وناقش أي مخاوف قد تكون لدي أطفالك بشأن العام المقبل، بعد ذلك ذكّرهم بكل التجارب الإيجابية والممتعة التي سيحصلون عليها واستعد للمدرسة من خلال رحلة تسوق لشراء المستلزمات والملابس.

شجع القراءة الصيفية

إذا لم يكن طفلك قارئًا بالفطرة، شجعه على القراءة يوميًا خلال فصل الصيف، لا تقلق بشأن ما يقرؤونه؛ بدلاً من ذلك، حاول أن تجعله جزءًا من جدولهم اليومي أو الأسبوعي، والكتب المصورة والمجلات والكتب الإلكترونية كلها تقرأ، اكتشف ما يثير اهتمامهم وقم بتوفير الوصول إلى تلك المواد.

علم المناصرة الذاتية

المدرسة الثانوية هي وقت للتعرف على الاستقلال وهي فرصة ممتازة لتعليم طفلك كيف يكون مدافعًا عن نفسه، وإذا كانوا يكافحون في الفصل، شجعهم على الاقتراب من المعلم للحصول على مساعدة إضافية أو مهمة ائتمانية إضافية.