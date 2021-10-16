السبت 16 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: اتصالات أمنية وسياسية مكثفة لحل أزمتى «الطيونة» و«مرفأ بيروت»

لبنان
لبنان

شهدت الساعات الماضية في لبنان سلسلة اتصالات سياسية وأمنية مكثفة، تركزت على وجوب توضيح ملابسات ما جرى في منطقة الطيونة مساء الخميس الماضي، والذي أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، مع التشديد على ضرورة إجراء تحقيق نزيه وشفاف.

وتأتي فى صدارة المشهد أزمة رفض الثنائي الشيعي المكون من حركة "أمل" و"حزب الله"، استمرار المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في تولي ملف التحقيق الخاص بكارثة انفجار مرفأ بيروت العام الماضي، وهو الملف الذي أدى إلى مظاهرة مؤيدين للثنائي الخميس الماضي، وحادث منطقة الطيونة الدامي.

جاء ذلك تزامنًا مع إيجاد الحكومة مخرجًا لمطالبة "أمل" و"حزب الله" بتنحية القاضي البيطار، حيث تتهمه الجهتان، باستهدافهما في عمله، ويتردد في هذا السياق، أن الوزراء الشيعة سيعلقون مشاركتهم في جلسات الحكومة إذا لم يحدث ذلك، وبالتالي، ستتعطل عمليًا محاولات وقف الانهيار الاقتصادي، وتتعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ويتهم الطرفان الشيعيان، حزب القوات اللبنانية، بنصب كمين للمتظاهرين وإطلاق رصاص القنص وقتل 7 أشخاص، فيما نفى رئيس الحزب سمير جعجع، التخطيط لأعمال العنف. 

وقال جعجع، في حديث تلفزيوني مساء أمس الجمعة، إن اجتماعًا عقده الحزب الأربعاء، ناقش خيارات التحرك إذا نجحت مساعي "حزب الله" لعزل القاضي البيطار.

 وأضاف جعجع أن الخيار الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع، كان الدعوة إلى إضراب عام فحسب، وفقًا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

لبنان اتصالات سياسية اتصالات أمنية منطقة الطيونة حزب الله حركة أمل

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