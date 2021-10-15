السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل غرقا فى مياه بحر شبين بالغربية

غرقا
غرقا

لقى طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، مصرعه غرقا أثناء نزوله للاستحمام، فى مياه بحر شبين "كوبري الرباط" بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل فى مياه بحر شبين، بدائرة القسم.

وانتقلت المباحث الجنائية، والإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين من التحريات الأولية، أن الطفل يدعي "نادر كرم السعيد " يبلغ من العمر 13 سنة، لقى حتفه بإسفكسيا الغرق، بعد أن جرفه التيار، لعدم إجادته السباحة، بعد نزوله للاستحمام، في بحر شبين بمنطقة الشعبية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات وأسباب الواقعة، وتولت التحقيق.

مصرع طفل غرقا أثناء نزوله للاستحمام مياه بحر شبين كوبري الرباط بمنطقة الشعبية

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وائل لطفي

صلاح عيسى.. صاحب دفتر الحكايات

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