السبت 16 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

الثقافة

غادة جبارة ناعية فوزي فهمي: واحد من أهم مؤسسى ورموز أكاديمية الفنون

الدكتور فوزي فهمي
الدكتور فوزي فهمي

نعت الدكتورة غادة جبارة، القائم على تسيير أعمال أكاديمية الفنون، الدكتور فوزى فهمي الذي وافته المنيه اليوم الجمعة عن عمر ناهز الثالثة والثمانين عاما.

وقالت فى بيان صحفي: "بخالص الحزن والآسى وقلوب راضية بقضاء الله ننعى الدكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية.. القيمة والقامة.. الكاتب المثقف.. الروائي المبدع .. واحد من أهم مؤسسى و رموز أكاديمية الفنون.. رحم الله الفقيد والهم أسرته ومحبيه وتلاميذه الصبر والسلوان".

يذكر أن فوزى فهمى أحمد ولد فى يوم 21 أغسطس 1938 فى القاهرة، وتلقى تعليمه الابتدائي بمدرسة المعهد العلمى الابتدائى، وتعليمه الثانوي بمدرسة علي باشا مبارك، وحصل منها على شهادة البكالوريا.

والتحق الدكتور فوزي فهمي بالمعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما، ثم حصل على درجة الدكتوراه فى علوم المسرح سنة 1975، وقد تنقل في عدة مناصب، فندب سنة 1978 عميد معهد النقد الفني، ثم وكيلا لوزارة الثقافة، ورئيسًا للمركز القومى لثقافة الطفل.

ومن أبرز جهود الدكتور فوزي فهمي الثقافية وعمله في المجال العام إنشاء الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، والإشراف على ترجمة مائة كتاب للطفل، ورأس لجنة مشروع مكتبة الأسرة وغيرها.

ومن أهم مؤلفات الدكتور فوزي فهمي الأدبية فى المسرح: عودة الغائب، كتبها سنة 1977، مسرحية الفارس والأميرة كتبها سنة 1979، مسرحية لعبة السلطان كتبها سنة 1986.

 

أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة الدكتور فوزي فهمي المعهد العالى للفنون المسرحية معهد النقد الفني

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