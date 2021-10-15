الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

الاثنين.. مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل انتخابات نقابة المهن التمثيلية

اشرف زكي
اشرف زكي

يعقد فى السادسة والنصف، مساء الإثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا للدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء مجلس إدارته، للإعلان عن تفاصيل الانتخابات التى ستجرى أول نوفمبر، ويعقد المؤتمر فى مقر نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم.

تجرى نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفى 5 نوفمبر المقبل، واختار الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين مرشحيه وجاءت قائمته كالتالى: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

وكان قد قطع الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إجازته من الجونة؛ حيث يشارك في مهرجان الجونة السينمائي، لحضور مراسم دفن الدكتور فوزي فهمي، رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم.

 

ونعت نقابة المهن التمثيلية، الكاتب الكبير الراحل فوزي فهمي الذي رحل صباح اليوم عن عمر 83 عامًا.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان: "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر رحيل الكاتب والمعلم عملاق الإدارة والعمل الأكاديمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق الدكتور فوزي فهمي".

وأضاف: "الراحل شكل وجدان أجيال من فناني مصر بعلمه ونصوصه المسرحية ومقالاته وكتبه التي أثرت في وجدان أجيال من المبدعين".

ونعى الفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، الكاتب الكبير فوزي فهمي، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 83 عامًا.

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