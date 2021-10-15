الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلماني: شهادة البنك الدولي بنجاح الجهود المصرية في مواجهة كورونا تقدير عالمي

النائب أشرف أبو الفضل
النائب أشرف أبو الفضل

قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، إن الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة كورونا والتصدي للموجات المتتالية للجائحة عالميًا، محل تقدير كبير في الداخل والخارج، وبالخصوص أنها حافظت على معادلة هامة جدًا في التصدي للوباء بقوة مع الحفاظ على حيوية الاقتصاد واستمراريته.

وأشار أبو الفضل في بيانه اليوم، إلى إشادة البنك الدولي، بجهود مصر فى مواجهة التحديات الخاصة بجائحة كورونا، وتأثيرها على قطاعات السياحة والزراعة، واللوجستيات والكهرباء، وما تشهده تلك القطاعات من تحديات، لافتا إلى إحراز مصر تقدمًا واضحًا في منظومة الصحة.

 وأضاف أن إشادة البنك الدولي، شهادة دولية متميزة على نجاح الجهود المصرية لمواجهة الجائحة وتداعياتها على مدى عامين. 

ولفت النائب، إلى استمرار عملية إعطاء لقاح كورونا لمجوعات ضخمة من المصريين، مثل جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة والمعلمين وطلبة الجامعات وغيرهم، والتشديد على ضرورة أخذ اللقاح، بهدف إعطائه لنحو 40% من السكان بنهاية عام 2021. 

وأكد أن مصر تحت قيادة السيسي تسير بجهود منظمة ومدروسة لمواجهة الجائحة وتُحقق نجاحات ضخمة فيها.

النائب اشرف ابو الفضل مجلس النواب كورونا مكافحة الاقتصاد

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