برلمانى: إشادة أمريكا بتجربة مصر الناجحة فى مواجهة الإرهاب دلالاتها كبيرة

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن التجربة المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف لا تزال تلقى التقدير المحلي والعالمي، مضيفًا أنها كانت الأنجح في المنطقة العربية طوال العقود الأخيرة، كما أنه لأول مرة تنجح دولة عربية، هى مصر، في القضاء التام على الإرهاب وتجفيف بؤره والتصدي للفكر الشاذ والمتطرف بكل قوة.

وأشار محسن، في تصريحات له اليوم، إلى ما قاله السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي له، بأن واشنطن تقدر بشدة الدور المصري بالغ الأهمية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة، من أجل حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، قائلًا: إن ذلك له دلالاته الكبيرة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لم يكن بمقدور مصر الانطلاق نحو التنمية والعمران والإصلاح الشامل، إذا لم تقضي على الإرهاب وتجفف منابعه، خصوصًا بعدما تعالت شوكته خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وشدد النائب على أن إيمان القيادة السياسية المصرية بالوسطية والاعتدال وقبول الآخر والتعايش بين الأديان ومعرفة خطورة استمرار الفكر الآثم على المجتمعات، هو الذي قاد البلاد لتحقيق النجاح الباهر على التطرف وشق طريق واضح ومستقيم نحو التنمية.