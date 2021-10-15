ارتفاع توليد الطاقة من الفحم فى بريطانيا لأعلى مستوى خلال شهر

ارتفع معدل توليد الكهرباء من الفحم لأعلى مستوياته في المملكة المتحدة خلال شهر، حيث انخفض توليد الكهرباء من الرياح فيما شهد الطلب الصباحي ارتفاعا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتم تشغيل وحدات الفحم التي تديرها "جراكس جروب" و"يونيبر" و"إليكتريسيتي دو فرانس" صباح اليوم؛ ليصل إجمالي ناتج الطاقة المولدة من حرق الفحم إلى 1493 ميجاوات، بما يعادل نحو 3% من الطلب.

واستقرت أسعار الطاقة اليوم عند أكثر من 1000 جنيه إسترليني لكل ميجاوات/ ساعة في مزاد، أمس الخميس، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي وانخفاض معدل الرياح، مما أدى لزيادة توليد الطاقة من الفحم.

وقال "رويال بنك أوف كندا يوروب" في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "المملكة المتحدة قد تزيد الاعتماد على إنتاج الطاقة من الفحم على المدى القصير وسط ارتفاع أسعار الغاز، مما يجعل الفحم مجدٍيا تجاريا على المدى القصير".

يشار إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا قفزت إلى مستويات قياسية مؤخرا وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات جراء تفاقم نقص الإمدادات مع بدء فصل الشتاء.

وعلى صعيد آخر.. ارتفع إجمالي عدد الجرعات المعززة المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، التي مُنِحَت للأشخاص في إنجلترا إلى 3.1 مليون جرعة، وفقًا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، اليوم الجمعة، إن حصيلة الجرعات المعززة التي تم منحها حتى الآن جرت خلال أربعة أسابيع، مع وجود شخصين بين كل 5 أشخاص تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر، مؤهلين لتلقي الجرعة.

وتظهر الأرقام أن أكثر من ثلث العاملين في مجال الصحة والرعاية المؤهلين لتلقي اللقاح، قد حصلوا أيضًا على جرعتهم الثالثة.