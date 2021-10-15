مبادرة رواد النيل تشارك في يوم الهندسة المصري لدعم شباب الخريجيين

تشارك مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع العديد من الجهات والبنوك، في يوم الهندسة المصري الذي إنطلقت اعماله اليوم الجمعة ويستمر لمدة يومين.

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، إن يوم الهندسة المصري سيعقد هذا العام تحت عنوان "حضارة رقمية" وسيركز على أحدث التقنيات المستقبلية في العالم والتي سيكون لها تأثير حاسم على الأنشطة المستقبلية وأنشطة البشر اليومية.

وأضافت أن فعاليات يوم الهندسة المصري ستشهد عقد حلقات نقاشية وورش عمل فنية تحت اشراف مهندسين ومتخصصين ميدانيين يتم فيها استخدام احدث التقنيات والادوات الفنية.

من جانبه قال الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال أن رواد النيل ستشارك بمجموعة من الخدمات والجوائز على هامش فعاليات يوم الهندسة المصري لمشاريع التخرج يحكم فيها متخصصون في التكنولوجيا والهندسة في الهندسة الطبية الحيوية ، وتقنيات الاتصال ، وتطبيقات الطاقة الصناعية والنظيفة ، وهندسة البرمجيات ، والأنظمة المضمنة ، وتطبيقات IOT التي شارك فيها كل واحد منهم.

وأشار مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل إلى أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة ستتمثل في توفير ورش عمل عن الإبتكار والتطوير في المنتجات، وذلك بجانب تقديم 5 جوائز نقدية بما يعادل 5 آلاف جنيه لكل جائزة، بإجمالي 25 ألف جنيه نقدية لعدد ٥ فائزين لمنتجات مبتكره َجديده ، بالإضافة إلى مساحه عرض افتراضية بالمعرض الافتراضي للمسابقة لعرض خدمات مبادره رواد النيل ، لافتا إلى أن المسابقة لطلاب الهندسة الذين لديهم أفكار لمشاريع وليس لديهم دراية بكيفية تحويل تلك الأفكار إلى منتج حقيقي.

يشار إلى أن يوم الهندسة المصري يعد بمثابة منصة مشتركة تجمع بين طلاب الهندسة ورجال الصناعة والأعمال بمصر، حیث یوفر فر ًصا لتبني أفكار لمشروعات ناجحة تساهم بشكل كبیر في حل مشكلات یتعرض لها مجتمعنا، فیتم تقدیم التمویل والدعم المطلوب لها.

ويهدف يوم الهندسة المصري إلى تشجیع الشباب على المبادرة وریادة الأعمال، المساهمة في تطویر المنتج المصري، خلق مراكز للتكنولوجیا في الجامعات، مساعدة الحكومة في تمهید الطريق للكفاءات والمبتكرین، استكمال وتطویر صور التعاون بین قطاع الصناعة والجامعات.