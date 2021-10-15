«مصر للطيران» تسير 83 رحلة جوية بمطار القاهرة غدا السبت

تسير مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، غدا السبت، ٨٣ رحلة جوية بمعدل ٥٧ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، امستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، و٢٢ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، و٤ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٤١٩ راكبا.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار، مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.