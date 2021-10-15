الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مها الصغير تحيي ذكرى والدها في افتتاح مهرجان الجونة

عائلة السقا
عائلة السقا

في لافتة أثارت إعجاب الكثيرين قامت المذيعة مها الصغير بإحياء ذكرى والدها مصفف الشعر محمد الصغير الحاضر الغائب في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بالدورة الخامسة، وذلك من خلال حمل حقيبة تحمل عليها شعار "بنت أبوها" رغبة منها في إحضار ذكرى والدها.

وتحتفل مها الصغير بزوجها الفنان أحمد السقا حيث تم تكريمه مساء أمس بجائزة الإبداع المقدمة من إدارة مهرجان الجونة السينمائي.

ونشرت مها الصغير فيديو على حسابها عبر موقع "الانستجرام" وتظهر فيه مع أحمد السقا وهما يلتقطان الصور التذكارية على “ريد كاربت” مهرجان الجونة، ثم دخلت الفنانة رانيا يوسف ويتبادلوا الترحيب سويًا.

وقالت خلال لقاء معها بفعاليات المهرجان بدورته الخامسة: "الليلة هي احتفال مزدوج بالنسبة لنا! افتتاح الدورة الخامسة الرسمية لمهرجان الجونة فيلم وليلة خاصة تكريما لزوجي أحمد السقا".

ارتدت مها الصغير فستان طويل بسيط للغاية يحمل فتحة ساق جانبية، وقامت بإختيار حقيبة تحمل نفس لون الفستان مدون عليها هاشتاج بنت أبوها، وحذاء باللون الفضي، مع رفع شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان تسريحة مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها، وأكملت الإطلالة باكسسوارات رقيقة واختارت أقراط كبيرة .

ورحل مصفف الشعر العالمي محمد الصغير في يناير العام الماضي نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وبحسب إعلان حفيدة ياسين السقا عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه “الانستجرام”: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله جدي العزيز محمد الصغير.. نسألكم الفاتحة".

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المذيعة مها الصغير ارتداء حقيبة تحمل عليها شعار بنت أبوها الفنان احمد السقا بجائزة الإبداع إدارة مهرجان الجونة أحمد السقا وهما يلتقطان الصور التذكارية

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