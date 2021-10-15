سهرة ممتعة مع المسرح الحر "مسرح العرب"

استضافت جمعية مصر الجديدة العرض المسرحى ديوك الحاج نعمان الذى قدمته فرقة المسرح الحر - مسرح العرب والتى أسسها الفنان ياسين رياض عام 2016 وهذا هو العرض المسرحى السادس للفرقة.

ويقوم الفنان ياسين بتدريب عدد كبير من الموهوبين الذين يقفون على خشبة المسرح للمرة الأولى ويقدم بهم عرضا مسرحيا فى نهاية التدريب تتويجا لمجهوداتهم. ولقد قدمت الفرقة عددا من العروض منها حسن ونميمة، وأيوب فى زمن الضياع، ولعلكم تتذكرون.

تم إهداء هذة الدورة المسرحية للفنان القدير الراحل حسن البارودى، وتسلم درع التكريم دكتور أشرف حسن البارودى، كما تم تكريم الراحل العملاق توفيق الدقن وتسلم ابنه المستشار ماضى درع التكريم، كما تم تكريم الفنان العبقرى الموسيقار الملحن والموزع على إسماعيل وسط ترحيب كبير من الجمهور وتسلمت درع التكريم السيدة شجون على اسماعيل التى تحدثت عن عشقه للموسيقى وإخلاصه لفنه، وتسلمت السيدة سناء ابراهيم الشامى درع التكريم الخاص بوالدها الممثل الرائع ابراهيم الشامى.

ومن الذين تم تكريمهم أيضا الفنان نعيم عيسى ابن الأسكندرية والذى أثرى المسرح والسينما بأعماله الفنية وتسلم ابنه سامى نعيم درع التكريم نظراً المرض والده كما تم تكريم عدد من الفنانين والفنانات من الأجيال الشابة.

واختتم الجزء الأول من السهرة بتقديم عدد من مشاهد الفيلم الرائع الكيت كات عن رواية مالك الحزين لإبراهيم أصلان وإخراج القدير داوود عبد السيد وتمثيل العملاق الراحل محمود عبد العزيز فى دور الشيخ حسنى الضرير الذى أثبت لنا أن "العمى ليس عمى البصر ولكنه عمى البصيرة" وقام بتمثيل دور الشيخ حسنى على المسرح ياسين رياض بأداء متمكن ومتميز.

وننتقل للجزء الثانى من السهرة ونبدأ مع ديوك الحاج نعمان ومع أهالى عزبة الحاج نعمان صاحب العزبة والجاه والمال، والذى يتحكم ويسيطر على كل شىء فى العزبة ويستبيح الحصول على مالايستحقه بإجبار زوجاته الثلاثة (رحاب دياب، وهاجر عطا، وعبير سامى) بالتنازل له عن ميراثهم من الأرض التى ورثوها عن أهلهم بل وتنازل إخوته الإثنين (عمرو محمد وعمرو رجب) أيضا عن ميراثهم، ويصل الطمع والجشع والجبروت بإجبار الفلاحين الصغار بالتنازل له عن أراضيهم التى هى مصدر رزقهم ورزق أولادهم من بعدهم بمبالغ زهيدة للغاية وعندما رفض عدد كبير من الفلاحين التنازل وبيع الأرض استخدم كل الطرق الإجرامية ضدهم من تعطيش الزرع والأرض لحرق المحاصيل وتسميم المواشى وذلك بمساعدة يده اليمنى الحاج حسانين (عيد أبو الحمد) الذى ينفذ كل الجرائم بمساعدة النفوس الضعيفة وسط تزايد سخط أهل القرية وسخط زوجاته التى تردد ( إزاى تشبع بطون والزراعة ماتت ياظالم كفاية قسوة علينا).

وفى مشهد جميل من مشاهد المسرحية نكتشف الديوك الذين هم وراء الاتفاق مع الحاج نعمان على شراء الأرض وبالطبع مقابل عمولة كبيرة للحاج، هؤلاء الديوك هم المستثمرون الجدد الذين يستولون على الأرض الزراعية لتجريفها وبناء الأبراج عليها بجانب بناء مدينة ملاهى كبيرة، ولايكتفى الديوك بذلك ولكن لابد من الجاه والترشح للإنتخابات للمجالس النيابية عن دائرة عزبة الحاج نعمان،وبالطبع يضمن لهم الحاج أصوات الغلابة ويفوزون بمقاعد المجلس.

وفى نهاية المسرحية تقوم زوجة الحاج نعمان التى تقف ضد الظلم برد عقود الأرض للفلاحين، وعندما يكتشف الديوك أن صفقة الاستيلاء على الأرض لن تتم يقومون بقتل الحاج نعمان، ويتربع مساعده الحاج حسانين على عرش الدار.

وفى الوقت الذى أقدم فيه تحية للفنان ياسين رمضان على أدائه المتميز لدور الحاج نعمان وعلى هذه السهرة الفنية الممتعة أقدم بعض الملاحظات وهى أنه كان هناك تكرار لعدد من المشاهد للتأكيد على نفس المعنى وباختصار هذه المشاهد والحوارات الطويلة سيتمكن الجمهور من المتابعة دون الإحساس بالملل، وأيضا سيتحسن الإيقاع المسرحى ليصبح أسرع بدلا من البطء الذى أصاب بعض المشاهد، وبالنسبة للديكور كان موفقا فى بساطته حتى يمكن عرض المسرحية فى العديد من الأماكن دون عبء الديكورات الكبيرة والكثيرة، ولكن الخامات التى تم تصنيع الديكور منها خامات ثقيلة مما أدى إلى إظلام المسرح لفترات كبيرة لتحريك الديكور.

كل التحية لفريق العمل من الفنانات والفنانين الذين يتمتعون بالحضور المسرحى القوى والأداء المتميز والمعبر، والتحية لفنانى المستقبل من الأطفال الذين أدوا أدوار بنات وأولاد الحاج نعمان بكل حيوية ووعى لأدوارهم، وتحية للماكيير صمويل أنطون.

إننا فى حاجة إلى نشر ثقافة التنوير والإبداع فى كل أنحاء بلدنا ونحتاج لعودة المسرح المدرسى ودعم مسارح الهواة والجامعة والشباب وضخ الميزانيات لإعطاء دفعة لكل مسارح الدولة فى البيت الفنى للمسرح والهيئة العامة لقصور الثقافة ونتمنى أن تضاء قاعات المسارح طوال أيام السنة.