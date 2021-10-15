وزيرة البيئة: مصر تعمل بقوة على أن تكون «حكومتها خضراء»

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لقاءا ثنائيا مع المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، لبحث مجالات التعاون القائمة والمستقبلية بين البلدين، على هامش تسلم مصر رئاسة الدورة ال 32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والتى تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة وفود وخبراء البيئة بالدول العربية وبحضور قيادات وزارة البيئة المصرية المعنية.

وأكدت فؤاد خلال اللقاء على عمق ونجاح التعاون بين البلدين فى مجال حمايه البيئة، مؤكدة على أن البيئة من أولويات أجندة القيادة السياسية فى مصر، وأن مصر لديها طموحات كبيرة فى ملف البيئة، بالتوازى مع مسارات التنمية، ونعمل بقوة على محور أن تكون حكومتنا خضراء، حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية، كما أن القطاع الخاص لديه اهتمام كبير بتلك المعايير، وتم العمل على تغيير المناخ بالبنوك الوطنية فإلى جانب تمويلها للمشروعات صديقة البيئة، يتم العمل على زيادة خبراتهم فى تقييم المشروعات بحيث لا تسبب فى زيادة الانبعاثات.

وأشارت الوزيرة إلى ترحيب مصر للمشاركة فى المبادرة السعودية "الشرق الأوسط الأخضر"، والتى تهدف إلى التركيز على المنطقة العربية، مؤكدة على ضرورة تأزرها مع الأهداف العالمية، لافتة إلى المبادرة المصرية التى أطلقتها مصر عام 2018 للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "تغير المناخ، والتنوع البيولوجى، والتصحر"، وتم دعم تلك الموضوعات وتمويلها من خلال برامج محددة بالأمم المتحدة للبيئة.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل التعاون المستقبلية بين البلدين ومنها مجال المخلفات، حيث استعرضت وزيرة البيئة جهود مصر فى التعامل مع ملف المخلفات بدءا من إصدار قانون المخلفات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، المسئول عن وضع الخطط والاستراتيجيات فى هذا الشأن، مرحبة بالتعاون مع الجانب السعودى فى هذا الملف خاصة فى مجال تحويل المخلفات لطاقة، كذلك التعاون فى مجال الإدارة الساحلية المتكاملة والسياسات البحرية والرصد البيئي، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التعليم والمعرفة البيئية وإدماجها بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات.