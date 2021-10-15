الجمعة 15 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأسهم الأوروبية على أعتاب تسجيل أفضل أسبوع في 7 أشهر

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي لها في سبعة أشهر حيث ساعدت تقارير الأرباح القوية في طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش، متجها صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع 2.3 بالمئة مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة في الجلستين الماضيتين.

وكانت البنوك أكبر الرابحين في أوروبا بعد نتائج ربع سنوية فاقت التوقعات من أربعة من أكبر المقرضين في وول ستريت يوم الخميس.

وارتفعت أسهم قطاعات مبيعات التجزئة والنفط والغاز والسفر بين 0.6 بالمئة وواحد بالمئة.

وصعد سهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 3.8 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث على خلفية طلب قوي في أوروبا والأمريكيتين.

وتراجعت أسهم ريو تينتو المدرجة في بريطانيا 1.3 بالمئة بعد أن خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام 2021 بسبب تأزم سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات المصرفية السويسرية تيمينوس 14 بالمئة بعد صدور النتائج.

وارتفعت أسهم شركة خدمات الحوسبة السحابية الفرنسية “أو. في. إتش كلاود” بنسبة 1.8 بالمئة في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس.

أسهم قطاعات النفط السفر الأسهم الأوروبية التضخم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول

رجائي عطية يحيل «محامى خلع» لجلسة تأديب عاجلة تمهيدًا لوقفه عن العمل

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 15-10-2021

«المشاط» تُطالب المؤسسات الدولية بالبحث عن أدوات تمويل مبتكرة

وزير المالية: مصر بقيادتها حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية

«ميكروباص الساحل».. كيف كشفت الأجهزة الأمنية «اللغز» في 5 أيام؟ (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

ممنوع التصوير!

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر

عيد عبدالحليم

كيف غيَّر عدوية وهانى شنودة الغناء في السبعينيات؟

شيرين سامى

«جسور مقاطعة ماديسون».. الحب الذى لا يحدث إلا مرة

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: معركة بقاء

ماجد حبته

قنبلة عراقية غير موقوتة!

مؤمن المحمدي

مصر مظلومة

مدحت بشاى

الشخصية المصرية

صور

نجوم الفن فى مهرجان الجونة

افتتاح مهرجان الجونة 2021.. إطلالات مميزة للفنانات

إطلالات النجوم فى مهرجان الجونة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقال شابين فلسطينيين بعد اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

فلسطين تحمِّل إسرائيل مسئولية تدهور البيئة داخل أراضيها

إسرائيل تغلق المجال الجوي في الجولان