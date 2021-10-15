الجمعة 15 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يقفز أكثر من 3% ويتجه صوب أعلى مكاسب في أسابيع

النفط
النفط

قفزت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز ثلاثة بالمئة
وسط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الغاز الطبيعي والفحم.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوى منذ أكتوبر  2018 وزادت 84 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 84.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت جرينتش. 

وارتفعت الأسعار لشهر أقرب استحقاق ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع، متجهة صوب الصعود لسادس أسبوع على التوالي.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتا أمس الخميس.

وعقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4 بالمئة هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.

وأشار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ 2015.

وانتعش الطلب مع التعافي من جائحة كوفيد-19، فضلا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل من أجل الحصول على الطاقة.

وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث "أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز، عادت بالنفع على النفط".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس إن مخزونات الخام زادت 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر  إلى 427 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 702 ألف برميل.

وقد أظهرت البيانات الصادرة، عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الأخير بأسوأ من توقعات الأسواق، حيث سجل مؤشر مخزونات النفط الأمريكية ارتفاعا بنحو 6.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة الماضية، فيما أشارت توقعات الأسواق إلى نمو بحوالي 1.8 مليون برميل فقط، وذلك بعدما كان قد سجل ارتفاعا بنحو 2.3 مليون برميل بالأسبوع الأسبق.

جائحة الطاقة اسعار النفط الغاز الطبيعي الفحم

رئيس التحرير

وائل لطفي

كعب أخيل

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