حمادة هلال وإيهاب توفيق يشعلان حفل زفاف «أفشة»

احتفل نجم النادي الأهلي الكابتن محمد مجدى أفشة بحفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة في وسط أهله وأقاربه وأبناء منطقته وحضور كبير من نجوم الرياضة والفن والمجتمع.

وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الكرة والإعلام والفن والمجتمع، في مقدمتهم رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب (بيبو) ونجوم كرة القدم الكابتن سيد معوض والكابتن محمد الشناوي والكابتن عماد متعب وزوجته يارا نعوم الكابتن وائل جمعة و الكابتن أحمد حسن.

وبروح رياضية حضر من كبار مشجعي الزمالك صديق العريس المقرب رجل الأعمال رمضان حسني وزوجته الإعلامية ياسمين الخطيب، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والإعلاميين الرياضيين الكابتن أحمد شوبير والإعلامي مهيب عبد الهادي والإعلامي إبراهيم فايق والكابتن شادي محمد.



وأحيا الحفل النجم حمادة هلال، وشاركه الغناء النجم إيهاب توفيق و النجم محمد نور.

كما حضر أيضًا نجوم الفن الفنان أحمد فهمي و المطربة رنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب والشاعر تامر حسين والفنان أحمد التهامي والفنان رامي وحيد كما حضر أيضًا النجم رامي جمال وشارك العروسين فرحتهم.

وفي نهاية فقرات حفل الزفاف أشعل المطرب الشعبي حودة بندق حفل الزفاف وشاركه بالغناء الفنان أبو الليف حرص الكابتن مجدي أفشة على إقامة كامل طقوس حفل الزفاف بالهواء الطلق، التزامًا منه بتعليمات الدولة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وكان قد أقام لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة في قريته الصغيرة حفل آخر منذ أيام قليلة بينما قد أثار الجدل مؤخرًا بعدم انضمامه إلى منتخب مصر والذي يقوم حاليًا بالدخول في الأمم الإفريقية من أجل تحقيق نجاحات كبيرة.

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة

فرح محمد مجدى أفشة