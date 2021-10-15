الجمعة 15 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيقولا معوض وزوجته بمهرجان الجونة

نيقولا معوض وزوجته
نيقولا معوض وزوجته

تألق النجم نيقولا معوض مع زوجته على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وخطف الثنائي الأنظار ببدلة بيضاء من تصميم مؤمن عوض، وستايلست كريم فضل، أما زوجته فقد ظهرت في مرتها الأولى على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق ومميز من تصميم زهير مراد، ومكياج لوديان محي ستايلست كريم فضل، ومجوهرات جلامور.

 

وحاليًا يستعد نيقولا لتصوير فيلم الرعب "جدران"، للمنتج ياسر صلاح والمخرج محمد بركة ومن تأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، ويشارك نيقولا في بطولة الفيلم النجمة درة، يأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه فيلم "ماكو" في أولى تجارب نيقولا معوض بالسينما المصرية، وقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتجاوزت إيراداته الـ 15 مليون جنيه مصري، كما يُعرض للنجم في الفترة الحالية مسلسل ع الحلوة والمرة، والذي تصدّر تريند منصة شاهد vip لأكثر من مرة خلال عرضه.

 

وقد انتهى نيقولا مؤخرًا من تصوير دوره في الفيلم الأمريكي للمخرج الكبير لجورج ميلر، الحائز على أوسكار، والذي قدم الكثير من الأفلام المهمة مثل Mad Max وThe Witches of Eastwick وHappy Feet." ويعتبر نيقولا هو الممثل العربي الوحيد المشارك في الفيلم ومن المقرر عرضه إما في نهاية العام أو بداية العام القادم، كما انتهى أيضًا من تصوير الفيلم الأمريكي His Only Son  في الولايات المتحدة، وينتظر إطلاقه قريبًا.

 

وأقيم حفل الافتتاح الخاص بمهرجان الجونة السينمائي، أمس الخميس، وسط حضور كم كبير من النجوم والذي تم تكريم فيه النجم احمد السقا والفنان الراحل سمير غانم والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، بينما اختتم الحفل بأغنية للفنان محمد رمضان والتي شارك فيه ثنائى من المطربين وأعطت الفنانة بشرى له بوكيه من الورد وتم الصلح بينهما على خلفية الأزمة الأخيرة.

نيقولا معوض وزوجته
نيقولا معوض وزوجته
تصوير فيلم مهرجان على خلال مصر قدم الولايات المتحدة طلاق عرض مصري

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وائل لطفي

كعب أخيل

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