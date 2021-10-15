ريهام حجاج تتعاقد مع العدل على مسلسل رمضان المقبل

أعلنت النجمة ريهام حجاج عن تعاقدها مع المنتج جمال العدل على مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

ويجتمع صناع العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على كافة تفاصيل المسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين، وتحديد موعدا لانطلاق التصوير.

وتتواجد النجمة ريهام حجاج حالًيا في الجونة، حيث تحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت ريهام أمس على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان في دورته الخامسة، بإطلالة مبهرة وفستان محتشم خطفت به الأضواء.

يذكر أن النجمة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك في بطولته أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل رانيا سف، أيتن عامر، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج مصطفى أبو سيف.

وتضم لجنة التحكيم المخرج الأردني الهولندي محمود المساد، والمنتجة الفلسطينية مي عودة، وترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المنتجة المكسيكية مارتا سوسا، وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، وسارة هوش المؤسس، كما تضم المخرج والمنتج اللبناني جورج هاشم، ويشارك في اللجنة المخرج الهندي كبير خان، يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المنتج روب ألين، تضم لجنة تحكيم فيبريسي (الاتحاد الدولي لنقاد السينما) الصحفية والناقدة الأسترالية هيلين بارلو ، إضافة إلى الصحفية الإيطالية ميكيلا مانينتي، وكذلك الصحفي المصري محمد نبيل، أما فيما يخص لجنة تحكيم نيتباك (شبكة الترويج للسينما الآسيوية) فتتكون من إندو شريكنت، إضافة إلى المخرج الكوري الجنوبي تشانج هو باي ، والمنتج والمخرج الفلسطيني السويدي محمد قبلاوي.

وحضر المهرجان عدد كبير من النجوم، كما تم تكريم الفنان أحمد السقا.