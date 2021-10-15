نائب رئيس الجمهورية اليمنى يبحث مع المبعوث السويدى جهود إحلال السلام

بحث نائب رئيس الجمهورية اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مع المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، المستجدات على الساحة الوطنية والعلاقات الثنائية بين البلدين وجهود إحلال السلام.





وأشاد محسن صالح، حسبما افادت قناة اليمن الفضائية، بدور مملكة السويد الداعم لليمن ولجهود إحلال السلام في اليمن ، مجددا التأكيد على دعم الجهود الأممية الرامية لإحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث.





وتطرق نائب الرئيس ، خلال لقائه المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن ، إلى النتائج العكسية التي أفرزها اتفاق استوكهولم بعد تنصل الحوثيين عنه بدعم من إيران وإفراغه من مضمونه بل واستغلاله ورقة حماية لهم وفرصة للتحشيد والتصعيد باتجاه المناطق الأخرى وارتكاب الجرائم المختلفة والأعمال المهددة لأمن اليمن والمنطقة.





وأشار صالح في الوقت نفسه إلى أنه مقابل هذه المماطلة للحوثيين لم يلتزم المجتمع الدولي بدوره في الإشراف والرقابة على تنفيذ الاتفاق ليكون خطوة صحيحة باتجاه السلام الدائم كما كان يأمل كل أبناء الشعب اليمني.





وأوضح نائب الرئيس اليمني أن ما تتعرض له اليوم محافظة مأرب من حصار غاشم وحرمان من أبسط مقومات الحياة وتعرض أكثر من 35 ألف مدني لخطر الإبادة الجماعية وما تتعرض له مدن يمنية أخرى ومناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة من تصعيد بالصواريخ الباليستية والطيران المسير هي أدلة واضحة لنتائج اتفاق استوكهولم وتهاون المجتمع الدولي في تنفيذه، الأمر الذي دفع ميليشيا الحوثي للتمادي أكثر وسمح لها باستمرار استقدام الأسلحة والدعم الإيراني.





وطالب صالح المجتمع الدولي بممارسة المجتمع الدولي ضغوطا حقيقية على المليشيات الانقلابية وإدانة تصعيدها الإرهابي وجرائمها بحق المدنيين وتعمدها مضاعفة الأزمة الإنسانية.





من جانبه، أكد المبعوث السويدي، وقوف بلاده الى جانب اليمن ودعم الجهود الأممية الرامية لتحقيق السلام، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه بلاده في الجانب الانساني والتخفيف من معاناة اليمنيين.