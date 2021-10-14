قريبا.. دار المثقف تصدر مسرحية الأسطورة للشاعر مينا ناصف

يصدر قريبا عن دار المثقف للنشر والتوزيع مسرحية الأسطورة للشاعر والكاتب المسرحي مينا ناصف.

تدور أحداث المسرحية التي كتُبت في عام 2009 في حارة “كل واشكر” بمملكة “إنسا”؛ حيث يعاني أهل تلك القرية من الفقر، المرض، والجهل، وهي العلل الثلاث التي تعاني منها أية بيئة في طريقها للانهيار البطيء،.

تقع أحداث المسرحية في عام 3090، “ وبطريقة ساخرة استشرف الكاتب المستقبل الآت ليس بمنطقة بعينها؛ بل في العالم أجمع؛ حيث نعيش مع أهل الحارة ومعاناتهم نتيجة للقرارات الخاطئة التي اتخذها السلطان، والتي أدت إلى ضياع المملكة، فتقهقرت مئات السنين، ففي الوقت الذي تدور فيه أحداث المسرحية في الألفية الثالثة نشاهد مملكة مملوكية مشتتة وممزقة هذا التشتت أدى إلى تذمر أهل الحارة وبزوغ تيارات المعارضة في وجه السلطان، مما دفع الأخير بمساعدة رجاله الأوفياء له الخائنين لأهل الحارة إلى التفكير في القضاء على تلك الأصوات المعارضة، ولكي تكتمل عملية تغييب الشعب، قام رجال القصر بترويج الحشيش والعمل على انتشاره بصورة متسارعة.

وهنا بدأ تفكير أهل الحارة في البحث عن حلول سريعة جاهزة مثل التنقيب عن الآثار وكنوز المملكة. وسط كل هذه الأحداث المتصارعة والمتسارعة نعيش مع شخصية الدرويش، الذي يمثل الوجه المشرق لهذه المملكة الظلامية، فهذا الدرويش يمتلك مكتبة هائلة سعى رجال القصر لهدمها للتخلص منها بدعوى استغلال الأرض لصالح مشاريع استثمارية، ووسط كل هذه الفوضى والتخبط والتغييب المتعمد بدأ البحث عن بطل وهمي اسمه نبيل والذي يحمل كتاب اسمه الأسطورة يحتوي هذا الكتاب حلول منجزة لهذه المملكة الغارقة في الضياع وفي نهاية المسرحية يكشف لنا الكاتب عن حقيقة نبيل وكتاب الأسطورة وأشياء آخرى.

أما عن مينا ناصف فهو شاعر وكاتب مسرحي، ورئيس تحرير حالي لسلسلة صوت المكان الأدبية، ورئيس تحرير سابق لمجلة "إضاءات" ومؤسس بمركز دوار الفنون، صدر له ديوان شعر "أنا مسلم أنا مسيحي" ديوان شعر صوفي باللهجة المصرية العامية، ومسرحية "الإيموبيليا"، أول عمل أدبي يتناول تاريخ وأسرار سكان أشهر عمارات وسط مدينة القاهرة، والتى تمثل جزء مهما من تاريخ مصر الحديث.