مصر الأولى عربيًا.. «السندات الخضراء» سلاح العالم في مواجهة التغيرات المناخية

هناك اهتمام من أغلب الحكومات على مستوى العالم، بإصدار السندات الخضراء في سبيل مواجهة التغيرات المناخية، وباعتبارها العنصر المالي الاقتصادي الأكثر جذبًا للاستثمارات خلال الفتره القادمة.

وتلك الاستثمارات التي يطلق عليها العالم السندات الخضراء؛ ستصبح هي المنفذ الاقتصاد الأعظم. وعلى مستوى الدول العربية؛ مصر هي الدولة الأولى والوحيدة عربيًا التي أصدرت حتى الآن سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، ومستمرة في دراسة إصدارات أخرى، وتأتي بعدها الإمارات التي تدرس هي الأخرى إصدار سندات خضراء، والمملكة العربية السعودية.

أما الجانب الاكبر من تعظيم اصدار هذه السندات فتاتى الولايات المتحده الامريكيه في المرتبه الاولى تليها دول اوروبا مثل فرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا والسويد وتحتل الصين مرحله تاليه

ورصدت “الدستور” أرقامًا تُشير إلى بلوغ حجم السندات الخضراء خلال النصف الأول من العام المالي 2021 نحو 299.99 مليار دولار، مع توقعات بمزيد من النمو للسوق ليصل إلى 450 مليار دولار في نهايه العام الجاري، كما تُشير تقارير اقتصادية إلى أن حجم سوق السندات الخضراء حول العالم سيصل الى تريليون دولار.

الارقام تقول ايضا ان تطور كبيرا حدث فى سوق السندات الخضراء في 2014 بلغ حجم الاصدار 36.8 مليار دولار بينما في 2020 بلاغ 290 مليار دولار ليصل الى خلال 21 20العام المالي الحالي الى 230 مليار دولار عام 2021وانه بحلول عام 2030 حجم سيصل الى ترليون دولار

تطور سوق السندات الخضراءجاء سريعًا جدا في معدلات النمو وفقا للارقام المعلنة

العالم اجمع بعد ازمة الاوزون اصبح متوجهالاصدار السندات الخضراء و القيام باستثمارات خضراء جيده ومفيده للبيئه

كما تلاحظ أن المشاريع الرئيسيه لسوق السندات الخضراء توزعت عالميا ما بين النقل 66 مليار دولار والمباني 76 مليار مجال والطاقه 103 مليار توزيع هذه النسب بالنسبه للعملات في العالم جاءت حوالي 50 %من اجمالي الاصدارات باليورولتبلغ 139 ملياردولار باليورو والاصدارات الاكبر كانت من دول مثل اسبانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا وايطاليا والسويد

اما الاصدارات الاكبر فكانت من امريكا تجاوزات 52 مليار دولار وسجلت الصين بحجم اقل من الدول الاوروبيه و امريكا

وتستفيد الشركات التي تصدر هذا النوع من السندات من ناحيه تكاليف الاقتراض بانه اقل وهذا يعتبر جدا اجابه ويشجعها بشكل، على ان تقوم بالمزيد من الاصدارات من جهه اخرى يبحث عن الشركات التي تقوم بهذا النوع من الاستثمارات لانه يريد ان يقوم باستثمار اتى به تحت ظله ما يعرف بال اي ال جي الاستثمارات الايجابيه الخضراء والتي تحافظ على البيئه والتي يكون لها اثر الاجتماعي الايجابي عندما انظر الى السندات الخضراء في في الثالث عشر من اكتوبر الاتحاد الاوروبى هو اكبر مصدر لتمويل هذا السندات استقبل طلبات ب135مليار دولار وجمعه 12 مليار لسندات الخضراء عائد السندات جاء بنية 453 .%والمدة الزمنية كانت 15عاما.



IMG-20211014-WA0038

IMG-20211014-WA0039

IMG-20211014-WA0041

IMG-20211014-WA0037