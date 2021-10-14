محافظ بني سويف يطمئن على الإجراءات المنفذة حيال منزل قديم تعرض للتصدع

انتقل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ، اليوم الخميس، لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها إثر تعرض منزل قديم بشارع صفية زغلول بمنطقة مقبل، والذي حدثت به تصدعات وشروخ أدت إلى تساقط أجزاء محدودة من الأسفل.

رافقه اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والمحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، والمهندس عبد العزيز مسلم مدير الإدارة الهندسية، ومسؤولو الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية من المرور والمرافق والحماية المدينة والإسعاف وشركات المرافق.

وتفقد المحافظ الوضع على الطبيعة واستمع لملخص عن سير الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها للتعامل مع الموقف، حيث تم إخلاء العقار الذي تسكنه سيدة مسنة حفاظا على سلامتها، وفصل كافة المرافق من كهرباء ومياه عن العقار وعمل كردون أمنى بمحيط العقار كإجراء احترازي تحسبا لأية مستجدات لحين البت في الحالة الفنية للمنزل محل الواقعة،وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية، والجهات الفنية والهندسية ذات الاختصاص.

وأمر المحافظ باستدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينة المنزل وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبني والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية، وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن بتوجيه فرق الإغاثة والدعم لاتخاذ الإجراء المناسب في مثل هذه الحالة.

وكلف محافظ بني سويف بعمل معاينة للمنطقة ككل، والتي يوجد بها منازل قديمة مع إعداد تقرير هندسي تفصيلي عن الحالة الإنشائية لها ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة،مطالبا الأهالي بسرعة الإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم في هذا الشأن، لسرعة معاينتها حفاظا على سلامتهم.

وطمأن المحافظ ساكنة العقار، وأنها لا تقلق على مقتنياتها داخل المنزل، وأنه تم الإخلاء العاجل حفاظا على سلامتها، بجانب أنه استمع لسكان المنطقة، مطمئنا إياهم أنه سيتم تنفيذ الإجراءات المناسبة حفاظا على سلامتهم، وأن الأجهزة المعنية والحماية المدنية متواجدة بالمنطقة.

ووجه المحافظ مسؤولى التضامن بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم المطلوب لساكنة العقار والتي تم نقلها إلى منزل ابنها مؤقتا، لحين صدور قرار لجنة المنشآت في ضوء التقرير الفني الذي ستقدمه في هذا المجال، ومكلفا رئيس المدينة هاني الجويلي، بالتواجد والمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت والتضامن والحماية المدنية، وإطلاعه أولاً بأول على كافة المستجدات، والتأكد من توفير الرعاية اللازمة للمتضررة.