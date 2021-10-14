مشاجرة بين أكبر عائلتين بمركز طامية بسبب مقتل مسنة

نشبت مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية أخذًا بالثأر لمقتل السيدة خضرة منذ يومين، وتم فيها استخدام جميع أنواع الأسلحة، وأقدم المتهمون على قتل سيدة مسنة تبلغ من العمر 85عاما من عائلة الصوافنة لسرقة مصوغاتها الذهبية وقام الجناة بتمثيل جريمة القتل في مكان الواقعة، مما أدى الآن إلى مشاجرة واشتباكات بين أطراف العائلتين.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعليب مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث إصابات مختلفة بين عائلتين بسبب الأخذ بالثار لمقتل سيدة من عائلة الصوافنة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز للسيطرة على الموقف وعمل كردون أمني والقبض على مرتكبي المشاجرة، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وفرض كردون أمني بالمنطقة لعدم تجدد المواجهات بين أطراف العائلتين.

وكشف فريق البحث الجنائي في واقعة العثور على جثة عجوز في صندوق القمامة بمدينه طامية التابعة لمحافظة الفيوم، فى مقطع فيديو مدته ١٣٠ ثانية رصد استدراج السيدة في آخر ظهور لها، أمام منزلها و خروجها جثه في شوال إلى توكتوك كانت إحدى المتهمات تستقله.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من المقدم محمد عبد الحكم، رئيس مباحث مركز شرطة طاميهة، بورود إشارة من شرطة النجدة بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة ملقاة في صندوق القمامة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية وتبين من التحريات الأولية والمعاينة بوجود قطع ذبحي برقبة المتوفاة مما أدى إلى وفاتها.

وتبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد هاني تعيلب أن المتهمتين هما جارتها وتدعى كريمة بالعقد السادس من عمرها ونجلتها وتدعى"دنيا م ل" بالعقد الرابع من عمرها، واللتين قامتا باستدراج العجوز إلى منزلها من أجل انتزاع قرطها الذهبي من أذنها وما أن قاومتهم أنهالتا عليها بآلة حادة على الرأس مما تسبب في تهشيم رأسها ولفظت أنفاسها في الحال، وقامتا بالتخلص من جثتها بوضعها بجوال مخصص للقمامة.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.