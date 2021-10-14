تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس لدى البنوك المصرية.. إليك التفاصيل

سجل سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري اليوم الخميس الموافق 14/10/ 2021، وسط حالة من التذبذب شهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية منذ مطلع شهر أكتوبر الجارى.



سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بين 48.46 جنيه و51.97 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 51.8136 جنيه و52.376 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 51.813 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.272 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء 49.45 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.162 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل" بلغ سعر الشراء 49.46 جنيه وبلغ سعر البيع 52.162 جنيه.

وتراجع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.230 جنيه لـ 49.205 جنيه للشراء ومن 52.179 جنيه لـ 52.1624 جنيه للبيع، كما تراجع سعر دينار كويتي "تحويل" من 49.2304 جنية لـ 49.2056 جنيه للشراء، ومن 52.1797 جنيه لـ 52.1624 جنيه للبيع.

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وتراجع سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية من 48.439 جنيه لـ 48.4300 جنيه للشراء، ومن 52.213 جنيه لـ 52.2100 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.2754 جنيه للبيع.

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يشار إلى أن اقتصاد دولة الكويت بدأ التعافى من تبعات جائحة كورونا مع تسارع عملية تطعيم مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، فضلًا عن انتعاش الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط، حيث حقق الإنفاق الاستهلاكي نمو بنسبة 23 % وارتفع الائتمان الشخصي بنسبة 11% في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وكانت الاقتصاد الكويتى قد انكمش لأدنى مستوياته منذ عام 2009 بنسبة 8.9% خلال العام الماضي تأثرًا بانكماش كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، كما سجلت عجزا في الموازنة العامة بلغ 10.8 مليار دينار خلال العام المالى الماضى 2020-2021.