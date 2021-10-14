تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 14-10-2021 فى جميع المحافظات

تعرض الدستور على قرائها مواقيت الصلاة اليوم الخميس ١٤ أكتوبر ٢٠٢١ فى عدد من المحافظات المصرية.



ما هي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2021 فى جميع المحافظات؟

تعرف بالتفاصيل على مواقيت الصلاة اليوم الخميس في عدد من المحافظات وتتضمن كلا من محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الاسماعيلية، والسويس.



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم ٥:٥٦

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤١

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٥

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٣.

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٥

وقت الشروق اليوم ٦:٠٢

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٦

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٠

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٨

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٨

وقت الشروق اليوم ٥:٤٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٢٩

وقت آذان العصر اليوم ٢:٤٦

وقت اذان المغرب اليوم ٥:١٤

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٣١

مواقيت الصلاة في محافظة الاقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم ٥:٤٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٥

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٤

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٣٨





مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٤٥

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٤

وقت آذان العصر اليوم ٢:٢٤

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٣٦



مواقيت الصلاة في محافطة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٤

وقت الشروق اليوم ٥:٥١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٢

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٠

وقت اذان العشاء اليوم ٦:٣٧

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٥

وقت الشروق اليوم ٥:٥٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٣

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢١

وقت اذان العشاء اليوم ٦:٣٨



مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٠

وقت الشروق اليوم ٥:٥٨

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٥

وقت اذان العشاء اليوم. ٦:٤٣