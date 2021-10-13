هل السرحان أثناء الصلاة المفروضة حرام؟.. «الإفتاء» ترد

استقبلت دار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سؤالا من مواطن يقول: هل السرحان في الصلاة حرام؟

من جانبه، أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائًلا: “إن المسألة ليست متعلقة بالحرام والحلال، الحرام كلمة كبيرة، ولا يصح أن نطلقها على أي شئ”.

وأضاف أمين الفتوى، أن صلاتك صحيحة، وأن السرحان ليس حرامًا، وإنما نقول في هذه الحالة "فليس له من صلاته إلا ما عقل منها"، أي التي ركز فيها، واستوعبها جيدًا دون التفكير في أى أمر من أمور الدنيا.

وأشار إلى أنه على السائل أن يعوض هذا النقص وهو السرحان، بالنوافل فهى تجبر هذا النقص، والذكر بعد الصلاة، من قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وآية الكرسي والتسبيح، والتكبير والحمد، وهى أذكار ما بعد الصلاة، ثم يقوم إن استطاع بتلاوة آيات القرآن الكريم سورة أو أكثر على حسب قدرته، فكل هذه أفعال تجبر السرحان في الصلاة.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.