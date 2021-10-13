الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى لقيس سعيد: مصر تدعم الخطوات الهادفة للحفاظ على استقرار تونس

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس قدم التهنئة إلى أخيه الرئيس التونسي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستورية، مؤكدًا دعم مصر لكافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في تونس الشقيقة، والاعتزاز بالروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين حكومةً وشعبًا.

 

من جانبه، أعرب الرئيس التونسي عن امتنانه لتهنئة السيد الرئيس، مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، ومؤكدًا الحرص على تعزيز أطر التعاون الثنائى المشترك، والتقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي والإفريقي المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

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