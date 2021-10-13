الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير إدارة الهرم التعليمية يؤكد ضرورة تقديم أفضل خدمة تربوية للارتقاء بالطلاب

جولة مدير إدارة الهرم
جولة مدير إدارة الهرم التعليمية

أجرى ناصر شعبان مدير إدارة الهرم التعليمية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية شملت مدارس المنشية، وأمهات المؤمنين للتعليم الأساسي، وعمر بن الخطاب الابتدائية، مهنئا الطلاب بالعام الدراسى الجديد وانتصارات أكتوبر والمولد النبوى الشريف.

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جولة مدير إدارة الهرم التعليمية 

 وأكد ناصر شعبان على مديري المدارس ضرورة تقديم أفضل خدمة تربوية وتعليمية بطريقة منظمة تهدف إلى الارتقاء بالطلاب.

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جولة مدير إدارة الهرم التعليمية 

كما توجه إلى مدرسة الصفا والمروة الابتدائية وتفقد المكتبة والفصول، وقيّم أداء المعلمين من خلال تفاعله مع الطلاب لنشر الأفكار التربوية بين التلاميذ باعتبار أن الطالب هو محور العملية التعليمية.

رسمية طالبة التعليم الفنى الابتدائية العام الدراسي عمل طريق وزارة التربية والتعليم تصريحات فصول منظمة مديرية الصحة العامة ابتدائي العملية التعليمية وزارة التربية المرحلة الابتدائية جولة تفقدية المولد النبوي الشريف احترازية تنظيم العمل

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المطوعون!

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