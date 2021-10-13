مدير إدارة الهرم التعليمية يؤكد ضرورة تقديم أفضل خدمة تربوية للارتقاء بالطلاب

أجرى ناصر شعبان مدير إدارة الهرم التعليمية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية شملت مدارس المنشية، وأمهات المؤمنين للتعليم الأساسي، وعمر بن الخطاب الابتدائية، مهنئا الطلاب بالعام الدراسى الجديد وانتصارات أكتوبر والمولد النبوى الشريف.

جولة مدير إدارة الهرم التعليمية

وأكد ناصر شعبان على مديري المدارس ضرورة تقديم أفضل خدمة تربوية وتعليمية بطريقة منظمة تهدف إلى الارتقاء بالطلاب.

جولة مدير إدارة الهرم التعليمية

كما توجه إلى مدرسة الصفا والمروة الابتدائية وتفقد المكتبة والفصول، وقيّم أداء المعلمين من خلال تفاعله مع الطلاب لنشر الأفكار التربوية بين التلاميذ باعتبار أن الطالب هو محور العملية التعليمية.