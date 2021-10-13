الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تبحث إحلال وتطوير مبنى الديوان العام والنصب التذكاري

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الاجتماع التنسيقى الخاص بمشروع تطوير منطقة النصب التذكارى وإحلال وتجديد مبنى ديوان عام المحافظة الصادر له قرارات إزالة بشأنه نظرًا لخطورته الداهمة، فضلاً عن صدور تقرير فنى من معهد بحوث البناء والإسكان جاءت ضمن توصياته بأنه يتعين تنفيذ أعمال الإحلال الكلى للمبنى وذلك لان أعمال التطوير والتدعيم ستكون دون جدوى نظرًا لارتفاع تكلفتها النسبية مقارنة بأعمال الإزالة والإنشاء، فضلاً عن الحالة السيئة لاعمدة الدور الأرضي ووجود شروخ متعددة.

حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و مديرى شركات المرافق وإدارة المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وممثلى الشركة المُنفذة للمشروع .

وناقشت "المحافظ" آليات وضع خطة محددة للمشروع تشتمل على إيجاد محور مرورى بديل خلال عملية التنفيذ، لتحقيق السيولة المرورية، نظرًا لأهمية المنطقة ووقوع منشآت حيوية بها ، كما بحثت الموقف الخاص بشبكات المرافق بالموقع لضمان عدم تعارضها مع عملية التنفيذ.

ووجهت "محافظ دمياط" بسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات بالتنسيق مع شركات المرافق، للبدء فى التنفيذ، مؤكدة على بإدراج عدد كافى من العمالة بالمشروع لنهوه وفقاً للجدول الزمنى المحدد.

محافظ الدكتورة منال العوضي محافظ دمياط محافظة دمياط القاهرة دمياط النصب التذكاري

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