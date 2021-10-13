محافظ مطروح يترأس اجتماع لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية

اجتمعت لجنة الحصر والتفاوض للمشروعات الاستثمارية بمحافظة مطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور المستشار محمد صباح المستشار القانونى للمحافظة، واللواء تامر عباس رئيس الرقابة الإدارية بمطروح ومديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.

اجتماع محافظ مطروح

وتهدف أعمال اللجنة إلى حصر جميع المشروعات الاستثمارية داخل ولاية محافظة مطروح والوقوف على جميع المشروعات المتعثرة منها ووضع المعايير لحل مشكلاتها وفقا للضوابط القانونية مع تذليل العقبات وتيسير الإجراءات.

وتقوم الإدارة العامة للاستثمار بحصر كافة المشروعات الاستثمارية على الواقع داخل ولاية محافظة مطروح وتحديد الموقف التنفيذى لكل مشروع على حدة وفقا لتقرير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

اجتماع محافظ مطروح

كما تقوم الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بحصر لكافة العقارات التى تم تخصيصها للمعسكرات والجمعيات والنقابات والشركات والأندية الواقعة داخل ولاية محافظة مطروح، وتم تغيير الغرض المخصصة من أجله ولم يتم الإنتهاء من الموقف التنفيذى لما خصصت له، أو لم يتم سداد المستحقات المالية الواجبة عليها، أو تم مخالفة أى شروط أو إجراء من شروط واجراءات التخصيص.

وأكدت اللجنة أنها ترحب باستقبال رؤساء المجالس والمفوضين عن إدارات المعسكرات والأندية والجمعيات لبحث وحل المشكلات الخاصة بها مع المحافظة وتوفيق أوضاعها، كما تم مناقشة عدد من المشروعات وبحث موقفها القانونى.

اجتماع محافظ مطروح

وكان قد أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح بحضور اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة واللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح وكافة الجهات والمديريات والادارات المعنية، وذلك للبت فى عدد من ملفات التقنين للأراضي الزراعية والمبانى وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.