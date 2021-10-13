الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم القليوبية» تكرم طالبا طور «كرسيا إلكترونيا لذوي الإعاقة»

التكريم
التكريم

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، الطالب علي محمد علي منصور عامر، في الصف الثاني  بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية الثانوية بإدارة القناطر الخيرية، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة المبتكر الصغير وتصعيده على مستوى الجمهورية واختراعه (اختراع لتأميم كرسي ذوى الإعاقة إليكتروني)، وتابعه عبدالمؤمن غنيم، موجه تربية اجتماعية بإدارة القناطر الخيرية.

والاختراع عبارة عن «مجموعة من الإضافات على الكرسي وتفعيل كنترول للكرسي تعطي إمكانية لذوى الهمم بمتابعة حالتهم عن طريق كاميرا مثبتة في الكرسي وفي حدوث حالة طوارئ تم إضافة إمكانية التحكم في الكرسي عن بعد عن طريق الهاتف المحمول ومتابعة حالة المريض عن طريق ساعة الإلكترونية عن طريق ضغط الدم وتزويد الكرسي بموتور شحن ذاتي».

واستمع  مدير المديرية، لشرح الطالب  المخترع  حول ابتكاره العلمي، مؤكدًا أن العلم يعد من أولى أولويات الدولة والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية العقول يعد هدفا استراتيجيا يجب أن نلتف حوله جميعا.

التكريم
التكريم
القليوبية عمل المركز الأول إلكتروني القناطر الخيرية كرم لوز الصحة عبدالحميد الهجان على مستوى الجمهورية عجز مستشار التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الهاتف الجمهورية وكيل وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

«الصحة»: ذروة الموجة الرابعة من «كورونا» خلال أكتوبر الجاري

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الخميس

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

خطوات التسجيل على بوابة تواصل قطاع البترول لمعرفة حركة الترقيات الجديدة أكتوبر 2021

«التعليم» توضح حقيقة قرار تقسيم الأسبوع الدراسي

حركة تنقلات وتكليفات جديدة لقيادات ورؤساء شركات البترول.. خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الجمال الذى نفتقده فى شوارعنا

مؤمن المحمدي

ميكيافيللي 2004

د.محمد شادي

أزمة غذاء عالمية في الأفق

ثروت الخرباوي

برديات الكاهن آه ـ ياني ـ منه

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

صور

معرض تراثنا

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين يؤكد أهمية التصدي لحرب إسرائيل على المقدسات المسيحية والإسلامية

الخارجية الفلسطينية: مليشيات المستوطنين تعيد إنتاج جرائم العصابات الصهيونية

"وعود واشنطن لإسرائيل".. ماذا حدث في لقاءات يائير لابيد بالمسؤولين الأمريكيين؟