«تعليم القليوبية» تكرم طالبا طور «كرسيا إلكترونيا لذوي الإعاقة»

كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم، الطالب علي محمد علي منصور عامر، في الصف الثاني بمدرسة حسن أبو بكر الرسمية الثانوية بإدارة القناطر الخيرية، لفوزه بالمركز الأول في مسابقة المبتكر الصغير وتصعيده على مستوى الجمهورية واختراعه (اختراع لتأميم كرسي ذوى الإعاقة إليكتروني)، وتابعه عبدالمؤمن غنيم، موجه تربية اجتماعية بإدارة القناطر الخيرية.

والاختراع عبارة عن «مجموعة من الإضافات على الكرسي وتفعيل كنترول للكرسي تعطي إمكانية لذوى الهمم بمتابعة حالتهم عن طريق كاميرا مثبتة في الكرسي وفي حدوث حالة طوارئ تم إضافة إمكانية التحكم في الكرسي عن بعد عن طريق الهاتف المحمول ومتابعة حالة المريض عن طريق ساعة الإلكترونية عن طريق ضغط الدم وتزويد الكرسي بموتور شحن ذاتي».

واستمع مدير المديرية، لشرح الطالب المخترع حول ابتكاره العلمي، مؤكدًا أن العلم يعد من أولى أولويات الدولة والارتقاء بالبحث العلمي وتنمية العقول يعد هدفا استراتيجيا يجب أن نلتف حوله جميعا.