الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع تتألق بفستان فرعوني في أول عرض أزياء بمعرض تراثنا (صور)

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العرض

شاركت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في الاحتفالية، التي أقيمت تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في أول عرض أزياء تراثي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على هامش معرض تراثنا بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى وصانع الموضة هاني البحيري.

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حضر الاحتفالية قرينة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من وزيرات الحكومة المصرية منهن هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ،الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى لفيف من زوجات الوزراء والسفراء العرب والأجانب، وعدد من الفنانات والإعلاميات وقيادات العمل المدني والتطوعي.

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بدأت الاحتفالية بكلمة الفنان العالمي هاني البحيري، الذي ساهم بدور كبير في مساعدة عدد من المواهب المصرية الشابة بمختلف محافظات الجمهورية من أجل تطور منتجاتهن وتصميماتهن العصرية المتميزة.

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وأكد البحيري علي دور معرض تراثنا في إبراز الصناعات المصرية الصغيرة وتنميتها للمساهمة في زيادة الدخل القومي بالإضافة ضرورة دعمها تحت شعار "افتخر .. وارتدي المصري"، وأشار إلى أن الصناعات اليدوية الصغيرة هي ما تميز مصر وتضع لها مكانة خاصة وسط بلدان العالم. 

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- حنان مطاوع تتألق في زي الملكات

وتوالت العديد من عروض الأزياء التراثية بإبداع فنانات مصريات امتزجت بالخبرة العالمية، الذي شارك من جانبه في تصميم 3 فساتين من التراث المصري الفرعوني وتألقت الفنانة حنان مطاوع بزي الملكات.

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وفي ختام العرض قامت وزيرة التجارة والصناعة، بتكريم كل من ساهم في إنجاح أول عرض أزياء تراثي بداية من صاحب المبادرة مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري ومرورا بمهندسة الديكور  رباب عبد العاطي منظمة الاحتفالية،  و خبيرة التجميل أمينة شلباية وصالون محمد الصغير .

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قامت بتقديم فقرات الاحتفالية لما جبريل وشاركت في إحيائها الفنانة الكبيرة نادية مصطفى والمطربة مروة ناجي و شهدت عروضا لملابس التراث من تصميم 20 فنانة امتزجت عروضهن بخبرات عالمية للمصمم هاني البحيري.

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جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة دعم ا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء معظم سوم لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الطراز الفرعوني هالة السعيد وزيرة التخطيط

رئيس التحرير

وائل لطفي

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