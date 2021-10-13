الأربعاء 13 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة، تعاملات، اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 13119 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4217 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2681 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3632 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، مخاطبة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، لموافاة البورصة ببيان معتمد من مراقب الحسابات بكل الأصول الثابتة وقيمتها الدفترية من واقع سجلات الشركة.

 

 

 

البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء جماعي

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وائل لطفي

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