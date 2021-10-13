ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء

استهلت البورصة، تعاملات، اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 10787 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04%، ليصل إلى مستوى 13119 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 4217 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2681 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 3632 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة، مخاطبة شركة الأهرام للطباعة والتغليف، لموافاة البورصة ببيان معتمد من مراقب الحسابات بكل الأصول الثابتة وقيمتها الدفترية من واقع سجلات الشركة.