افتتاح معرض «رؤية تشكيلية للسيرة النبوية» للفنان طاهر عبد العظيم بالأوبرا.. غدا

تحتضن قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في السادسة من مساء غد الخميس، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنان طاهر عبد العظيم، والذي يقام تحت عنوان "رؤية تشكيلية للسيرة النبوية".

يفتتح المعرض الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، ويستمر معرض "رؤية تشكيلية للسيرة النبوية"، للفنان طاهر عبد العظيم، حتى الأحد 24 أكتوبر الجاري.

يضم معرض "رؤية تشكيلية للسيرة النبوية"، حوالي خمسة وأربعين لوحة فنية، عبارة عن أعمال ضخمة واسكتشات مستوحاة من مشوار السيرة النبوية العطرة، كما يعرض مجموعة من النماذج والتجارب في مجال الفنون التشكيلية وخاصة معالجة الموضوعات بالذهبيات والتقنيات المختلفة.

وعن رؤية الفنان طاهر عبد العظيم الفنية، يقول الناقد الدكتور إبراهيم غزالة: "طاهر عبد العظيم، من الفنانين الذين يتواجدوا فى المشهد التشكيلى فى السنوات الأخيرة بشدة، فهو يتميز بغزارة الإنتاج، كذلك النشاط المتقد، والحماس المتدفق، وهذا يعتبر من أهم مقومات الفنان النشاط والحماس".

تلك الميزة التى تدفع الفنان إلى مسارات جديدة ومتنوعة فى الفن، و لهذا فنحن نشاهد هذا التنوع وهذا التقدم فى أعمال الفنان، وكذلك نرى أن أعماله تزدان بالبهجة والفرح والضوء كما تتميز بالثراء اللونى، ولهذا فأعماله المستمدة من الحياة المصرية فى أغلبها، تملأ المشاهد بالبهجة والطاقة الإيجابية وهذا غاية ما يصبو إليه أى فنان.

وفى سياق متصل، وضمن فعاليات النشاط الفكري والثقافي، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية تعقد في السابعة مساء اليوم الأربعاء، أمسية للشاعر عبد الرحمن حسن تقدمها الإعلامية مها موسى، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا في أرض الجزيرة.

وتتضمن الأمسية مختارات من أشهر قصائد الشاعر عبد الله حسن الشعرية من بينها: "احترامي، حوار مع طبيب نفسي، هتكبر عليا، صباح النصر، اللي مقالتهوش أمي، أملكيني، آخر رسالة، عزيزي أنا" وغيرها، ويتخلل الأمسية فقرات فنية لعازفة الهارب ياسمين الحربي وفرقتها.

يذكر أن الشاعر عبد الله حسن من مواليد مدينة طنطا محافظة الغربية عام 1985، حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا، تتميز اشعاره بالجرأة والحيادية والتعبير عن أحلام وطموحات أبناء جيله، حصل على العديد من التكريمات ولاقت ابداعاته إعجاب عدد ضخم من الشباب.