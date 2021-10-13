سفير البحرين بصربيا يؤكد دعم بلاده لجهود حركة عدم الانحياز لتحقيق السلام

أكد سفير مملكة البحرين لدى صربيا المقيم في موسكو أحمد عبدالرحمن الساعاتي دعم بلاده لجهود حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف والمبادئ التي أنشئت من أجلها؛ والمتمثلة في حفظ السلام العالمي والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم.



جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز في بلجراد.



وأوضح الساعاتي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - مواقف مملكة البحرين المبدئية والراسخة تجاه عدد من القضايا الدولية الراهنة، وعلى رأسها دعمها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.



وأشار إلى أن مملكة البحرين تدعو الدول الأعضاء في الحركة إلى دعم جهود منظمات الأمم المتحدة؛ للعمل على مواجهة التحديات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل عائقًا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وللحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين و المنشآت المدنية و يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.



وأشادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها و استقرارها، و تأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها و المقيمين فيها.