الأربعاء 13 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير البحرين بصربيا يؤكد دعم بلاده لجهود حركة عدم الانحياز لتحقيق السلام

السفير أحمد عبدالرحمن
السفير أحمد عبدالرحمن الساعاتي

أكد سفير مملكة البحرين لدى صربيا المقيم في موسكو أحمد عبدالرحمن الساعاتي دعم بلاده لجهود حركة عدم الانحياز لتحقيق الأهداف والمبادئ التي أنشئت من أجلها؛ والمتمثلة في حفظ السلام العالمي والتعايش السلمي بين الشعوب والأمم.


جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعقد المؤتمر الأول لحركة عدم الانحياز في بلجراد.


وأوضح الساعاتي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - مواقف مملكة البحرين المبدئية والراسخة تجاه عدد من القضايا الدولية الراهنة، وعلى رأسها دعمها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي.


وأشار إلى أن مملكة البحرين تدعو الدول الأعضاء في الحركة إلى دعم جهود منظمات الأمم المتحدة؛ للعمل على مواجهة التحديات الدولية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تشكل عائقًا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وللحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

 

وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين و المنشآت المدنية و يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.


وأشادت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية - بيقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما قبل وصولهما لهدفهما، مؤكدة وقوف مملكة البحرين جنبا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها و استقرارها، و تأييدها التام لما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها و المقيمين فيها.

 

قانون فلسطين مؤتمر القضية الفلسطينية لوز موسكو مشروع تحقيق منظم بدء قضايا الفلسطينى السياسية القضايا الدولية التحديات

رئيس التحرير

وائل لطفي

أحوال التعليم التى فاجأتنا

الأكثر قراءة

بعد تأخرها 10 أشهر.. الإعلان عن موعد «ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول»

الباز: يجب أن تتدخل الحكومة لوقف ارتفاع أسعار السلع

تفاصيل إصابة عبدالله السعيد مع المنتخب المصرى

النيابة الإدارية تقضى بإنهاء خدمة نائب رئيس مدينة زفتى

صدمة للجماهير.. طبيب الأهلى يعلن مدة غياب الشناوى

الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيد عبد الحليم

فى مديح مبدعى السبعينيات (2): الروائيون حاكموا التاريخ الذى أدى إلى النكسة

إبراهيم داود

سلامة موسى

د.ابراهيم مجدي

التأهيل النفسى للرياضيين أثناء كورونا

ماجد حبته

مصر التى فى فيشجراد

محمد القصبي

نادي القصة يسترد عنفوانه في مركز طلعت حرب!

عيد عبد الحليم

فى مديح شعراء السبعينيات (1): أصوات شعرية فى قلب العاصفة

حسين دعسة

التعديل الرابع على الحكومة الأردنية: فرصة الرئيس" الخصاونة" لتفعيل قوة مخرجات اللجنة الملكية

محمود خليل

مشاهد «الجوارى والعبيد» فى مصر القرن الـ19

صور

أول أيام الدراسة

رجعوا التلامذة

العرض الختامى للمهرجان القومى للمسرح

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية قبرص".. ما هى دوافع إيران لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين؟

عساف: سنتصدى للإجراءات الإسرائيلية الرامية للاستيلاء على جبل صبيح بنابلس

جانتس: السلام مع مصر والأردن يمثل أهمية بالغة لإسرائيل