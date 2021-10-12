الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق التهم أخشابًا ومخلفات أعلى سطح منزل بكرداسة

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات وأخشاب أعلى منزل خالٍ من قاطنيه بمنطقة ناهيا بدائرة مركز شرطة كرداسة.

البداية كانت بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق أعلى منزل بمنطقة ناهيا بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بمخالفات وأخشاب أعلى منزل خالٍ من قاطنيه وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، الذي أحال الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

قوات الحماية المدنية الجيزة حريق أعلى منزل كرداسة

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